https://ria.ru/20210708/arktika-1740365442.html

Стратегические бомбардировщики выполнили пуски крылатых ракет в Арктике

Стратегические бомбардировщики выполнили пуски крылатых ракет в Арктике - РИА Новости, 08.07.2021

Стратегические бомбардировщики выполнили пуски крылатых ракет в Арктике

Экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС в ходе учений выполнили пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T03:04

2021-07-08T03:04

2021-07-08T03:14

ту-95мс

арктика

ту-160

безопасность

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС в ходе учений выполнили пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщили в Минобороны.Пуски прошли штатно, ракеты успешно поразили наземные цели на полигоне.Самолеты вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырех тысяч километров.Кроме того, как сообщили в Минобороны, на полигоне в Иркутской области экипажи самолетов Ту-95МС амурского соединения дальней авиации во время полета длительностью более шести часов отработали практические стрельбы из кормовых авиационных пушек.Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них участвуют подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Завершиться учения должны 9 июля.

https://ria.ru/20210706/tu-95ms-1740027037.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-95мс, арктика, ту-160, безопасность