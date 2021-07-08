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Стратегические бомбардировщики выполнили пуски крылатых ракет в Арктике
Стратегические бомбардировщики выполнили пуски крылатых ракет в Арктике - РИА Новости, 08.07.2021
Стратегические бомбардировщики выполнили пуски крылатых ракет в Арктике
Экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС в ходе учений выполнили пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T03:04
2021-07-08T03:14
ту-95мс
арктика
ту-160
безопасность
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС в ходе учений выполнили пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщили в Минобороны.Пуски прошли штатно, ракеты успешно поразили наземные цели на полигоне.Самолеты вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырех тысяч километров.Кроме того, как сообщили в Минобороны, на полигоне в Иркутской области экипажи самолетов Ту-95МС амурского соединения дальней авиации во время полета длительностью более шести часов отработали практические стрельбы из кормовых авиационных пушек.Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них участвуют подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Завершиться учения должны 9 июля.
https://ria.ru/20210706/tu-95ms-1740027037.html
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ту-95мс, арктика, ту-160, безопасность
Стратегические бомбардировщики выполнили пуски крылатых ракет в Арктике
03:04 08.07.2021 (обновлено: 03:14 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Стратегические бомбардировщики выполнили пуски крылатых ракет в Арктике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС в ходе учений выполнили пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщили в Минобороны.
Пуски прошли штатно, ракеты успешно поразили наземные цели на полигоне.
Самолеты вылетели с аэродрома в Саратовской области и преодолели более четырех тысяч километров.
Кроме того, как сообщили в Минобороны, на полигоне в Иркутской области экипажи самолетов Ту-95МС амурского соединения дальней авиации во время полета длительностью более шести часов отработали практические стрельбы из кормовых авиационных пушек.
Летно-тактические учения с участием экипажей самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. В них участвуют подразделения дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях. Завершиться учения должны 9 июля.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 05:18
На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
 
Ту-95МСАрктикаТу-160Безопасность
 
 
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