https://ria.ru/20210708/antitela-1740462235.html

Коронавирус нашел способ обходить антитела

Коронавирус нашел способ обходить антитела - РИА Новости, 08.07.2021

Коронавирус нашел способ обходить антитела

Мутация коронавируса эпсилон, обнаруженная в Калифорнии, научилась обходить антитела. Исследование ученых Вашингтонского университета и лаборатории Vir... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:07

2021-07-08T16:07

2021-07-08T18:02

коронавирус covid-19

калифорния

наука

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мутация коронавируса эпсилон, обнаруженная в Калифорнии, научилась обходить антитела. Исследование ученых Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology опубликовано в журнале Science.Специалисты нашли у нового штамма SARS-CoV-2 три изменения в критически важных участках спайкового белка, который вирус использует для сцепки с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. Одна из этих мутаций повлияла на рецептор-связывающий участок "шипа" коронавируса. Две другие реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка. Благодаря этим метаморфозам COVID-19 "научился" нейтрализовать моноклональные антитела, которые вырабатываются после прививки вакцинами Pfizer и Moderna.Спайковые мутации штамма эпсилон таким же образом обходят естественные антитела, возникающие у человека после заражения коронавирусной инфекцией, утверждают ученые.По оценкам специалистов, эффективность вакцин Moderna и Pfizer по отношению к калифорнийскому варианту SARS-CoV-2 снизилась на 50-70%.

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740205465.html

калифорния

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коронавирус covid-19, калифорния, наука