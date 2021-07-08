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Коронавирус нашел способ обходить антитела
Коронавирус нашел способ обходить антитела - РИА Новости, 08.07.2021
Коронавирус нашел способ обходить антитела
Мутация коронавируса эпсилон, обнаруженная в Калифорнии, научилась обходить антитела. Исследование ученых Вашингтонского университета и лаборатории Vir... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:07
2021-07-08T18:02
коронавирус covid-19
калифорния
наука
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мутация коронавируса эпсилон, обнаруженная в Калифорнии, научилась обходить антитела. Исследование ученых Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology опубликовано в журнале Science.Специалисты нашли у нового штамма SARS-CoV-2 три изменения в критически важных участках спайкового белка, который вирус использует для сцепки с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. Одна из этих мутаций повлияла на рецептор-связывающий участок "шипа" коронавируса. Две другие реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка. Благодаря этим метаморфозам COVID-19 "научился" нейтрализовать моноклональные антитела, которые вырабатываются после прививки вакцинами Pfizer и Moderna.Спайковые мутации штамма эпсилон таким же образом обходят естественные антитела, возникающие у человека после заражения коронавирусной инфекцией, утверждают ученые.По оценкам специалистов, эффективность вакцин Moderna и Pfizer по отношению к калифорнийскому варианту SARS-CoV-2 снизилась на 50-70%.
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коронавирус covid-19, калифорния, наука
Коронавирус нашел способ обходить антитела
16:07 08.07.2021 (обновлено: 18:02 08.07.2021)
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics

Ученые предупредили, что коронавирус нашел способ обходить антитела

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мутация коронавируса эпсилон, обнаруженная в Калифорнии, научилась обходить антитела. Исследование ученых Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology опубликовано в журнале Science.
Специалисты нашли у нового штамма SARS-CoV-2 три изменения в критически важных участках спайкового белка, который вирус использует для сцепки с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) на поверхности клетки. Одна из этих мутаций повлияла на рецептор-связывающий участок "шипа" коронавируса.
Две другие реконструировали часть N-концевого домена спайкового белка. Благодаря этим метаморфозам COVID-19 "научился" нейтрализовать моноклональные антитела, которые вырабатываются после прививки вакцинами Pfizer и Moderna.
Спайковые мутации штамма эпсилон таким же образом обходят естественные антитела, возникающие у человека после заражения коронавирусной инфекцией, утверждают ученые.
По оценкам специалистов, эффективность вакцин Moderna и Pfizer по отношению к калифорнийскому варианту SARS-CoV-2 снизилась на 50-70%.
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Коронавирус COVID-19КалифорнияНаука
 
 
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