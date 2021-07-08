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Работу Камчатского авиационного предприятия проверят после крушения Ан-26
Работу Камчатского авиационного предприятия проверят после крушения Ан-26 - РИА Новости, 08.07.2021
Работу Камчатского авиационного предприятия проверят после крушения Ан-26
Транспортная прокуратура после крушения Ан-26 на Камчатке проверит работу Камчатского авиационного предприятия в части обслуживания самолета, обучения экипажа и РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:59
2021-07-08T10:59
крушение ан-26 на камчатке
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
ан-26
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура после крушения Ан-26 на Камчатке проверит работу Камчатского авиационного предприятия в части обслуживания самолета, обучения экипажа и организации системы безопасности полетов, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал 6 июля перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел."Дальневосточная транспортная прокуратура в ходе проверки законодательства о безопасности полетов даст оценку деятельности АО "Камчатское авиационное предприятие" при техническом обслуживании воздушного судна, поддержании его летной годности, обучения и повышения квалификации экипажа, прохождения им периодических медицинских осмотров, организации системы управления безопасностью полетов", - сообщили в ДВТП.Там отметили, что также проверяется соблюдение требований законодательства при организации предполетного досмотра самолета, экипажа и пассажиров, по оказанию услуг по представлению экипажу аэронавигационной информации, данных о метеорологической обстановке в аэропорту назначения при посадке, обеспечению непрерывной связи во время полета, а также качеству топлива.В четверг исполняющий обязанности Дальневосточного транспортного прокурора провел оперативное совещание в Петропавловске-Камчатском с представителями Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, управления на транспорте МВД России по ДФО, управления государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора, межрегионального территориального управления Ространснадзора по ДФО. По итогам совещания организовано оперативное взаимодействие структур и обмен информацией о выявленных нарушениях.
https://ria.ru/20210708/palana-1740386506.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/an26-1740384077.html
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крушение ан-26 на камчатке, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, ан-26, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), палана, петропавловск-камчатский, происшествия
Работу Камчатского авиационного предприятия проверят после крушения Ан-26
10:59 08.07.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана
Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Прокуратура проверит работу Камчатского авиационного предприятия после крушения Ан-26

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура после крушения Ан-26 на Камчатке проверит работу Камчатского авиационного предприятия в части обслуживания самолета, обучения экипажа и организации системы безопасности полетов, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал 6 июля перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.
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"Дальневосточная транспортная прокуратура в ходе проверки законодательства о безопасности полетов даст оценку деятельности АО "Камчатское авиационное предприятие" при техническом обслуживании воздушного судна, поддержании его летной годности, обучения и повышения квалификации экипажа, прохождения им периодических медицинских осмотров, организации системы управления безопасностью полетов", - сообщили в ДВТП.
Там отметили, что также проверяется соблюдение требований законодательства при организации предполетного досмотра самолета, экипажа и пассажиров, по оказанию услуг по представлению экипажу аэронавигационной информации, данных о метеорологической обстановке в аэропорту назначения при посадке, обеспечению непрерывной связи во время полета, а также качеству топлива.
В четверг исполняющий обязанности Дальневосточного транспортного прокурора провел оперативное совещание в Петропавловске-Камчатском с представителями Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, управления на транспорте МВД России по ДФО, управления государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора, межрегионального территориального управления Ространснадзора по ДФО. По итогам совещания организовано оперативное взаимодействие структур и обмен информацией о выявленных нарушениях.
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Крушение Ан-26 на КамчаткеРоссияДальневосточная транспортная прокуратураАн-26Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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