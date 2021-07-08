https://ria.ru/20210708/an-26-1740394232.html

Работу Камчатского авиационного предприятия проверят после крушения Ан-26

Работу Камчатского авиационного предприятия проверят после крушения Ан-26 - РИА Новости, 08.07.2021

Работу Камчатского авиационного предприятия проверят после крушения Ан-26

Транспортная прокуратура после крушения Ан-26 на Камчатке проверит работу Камчатского авиационного предприятия в части обслуживания самолета, обучения экипажа и РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:59

2021-07-08T10:59

2021-07-08T10:59

крушение ан-26 на камчатке

россия

дальневосточная транспортная прокуратура

ан-26

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура после крушения Ан-26 на Камчатке проверит работу Камчатского авиационного предприятия в части обслуживания самолета, обучения экипажа и организации системы безопасности полетов, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал 6 июля перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел."Дальневосточная транспортная прокуратура в ходе проверки законодательства о безопасности полетов даст оценку деятельности АО "Камчатское авиационное предприятие" при техническом обслуживании воздушного судна, поддержании его летной годности, обучения и повышения квалификации экипажа, прохождения им периодических медицинских осмотров, организации системы управления безопасностью полетов", - сообщили в ДВТП.Там отметили, что также проверяется соблюдение требований законодательства при организации предполетного досмотра самолета, экипажа и пассажиров, по оказанию услуг по представлению экипажу аэронавигационной информации, данных о метеорологической обстановке в аэропорту назначения при посадке, обеспечению непрерывной связи во время полета, а также качеству топлива.В четверг исполняющий обязанности Дальневосточного транспортного прокурора провел оперативное совещание в Петропавловске-Камчатском с представителями Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, управления на транспорте МВД России по ДФО, управления государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора, межрегионального территориального управления Ространснадзора по ДФО. По итогам совещания организовано оперативное взаимодействие структур и обмен информацией о выявленных нарушениях.

https://ria.ru/20210708/palana-1740386506.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/an26-1740384077.html

россия

палана

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, ан-26, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), палана, петропавловск-камчатский, происшествия