Работу Камчатского авиационного предприятия проверят после крушения Ан-26
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана
Прокуратура проверит работу Камчатского авиационного предприятия после крушения Ан-26
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура после крушения Ан-26 на Камчатке проверит работу Камчатского авиационного предприятия в части обслуживания самолета, обучения экипажа и организации системы безопасности полетов, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал 6 июля перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.
"Дальневосточная транспортная прокуратура в ходе проверки законодательства о безопасности полетов даст оценку деятельности АО "Камчатское авиационное предприятие" при техническом обслуживании воздушного судна, поддержании его летной годности, обучения и повышения квалификации экипажа, прохождения им периодических медицинских осмотров, организации системы управления безопасностью полетов", - сообщили в ДВТП.
Там отметили, что также проверяется соблюдение требований законодательства при организации предполетного досмотра самолета, экипажа и пассажиров, по оказанию услуг по представлению экипажу аэронавигационной информации, данных о метеорологической обстановке в аэропорту назначения при посадке, обеспечению непрерывной связи во время полета, а также качеству топлива.
В четверг исполняющий обязанности Дальневосточного транспортного прокурора провел оперативное совещание в Петропавловске-Камчатском с представителями Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, управления на транспорте МВД России по ДФО, управления государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора, межрегионального территориального управления Ространснадзора по ДФО. По итогам совещания организовано оперативное взаимодействие структур и обмен информацией о выявленных нарушениях.