https://ria.ru/20210708/allergiya-1740362662.html

Врач объяснил, что следует делать заболевшим COVID-19 аллергикам

Врач объяснил, что следует делать заболевшим COVID-19 аллергикам - РИА Новости, 08.07.2021

Врач объяснил, что следует делать заболевшим COVID-19 аллергикам

Заболевшим коронавирусом аллергикам ни в коем случае не следует прекращать базисную терапию основного заболевания, а может быть, даже необходимо усилить ее,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T01:28

2021-07-08T01:28

2021-07-08T01:28

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Заболевшим коронавирусом аллергикам ни в коем случае не следует прекращать базисную терапию основного заболевания, а может быть, даже необходимо усилить ее, посоветовавшись с врачом, сообщил РИА Новости заслуженный работник здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор Юрий Мизерницкий.Всемирный день борьбы с аллергией (World Allergy Day) ежегодно отмечается 8 июля. Аллергия – это состояние повышенной чувствительности организма к воздействию факторов окружающей среды – аллергенов, развивающееся при повторном контакте с ними.При этом, подчеркнул он, вакцинироваться в стадии обострения хронических болезней противопоказано. Соответствующая процедура возможна лишь при стойкой ремиссии и только после консультации врача."Если все же принято решение в пользу прививки, то аллергикам будет уместно порекомендовать усилить на несколько дней до и после вакцинации базисную терапию или профилактически попринимать противоаллергический препарат", - порекомендовал он."Во всех случаях, когда человек в силу тех или иных причин опасается вакцинации, вопрос лучше решить с врачом, который посоветует правильное решение, взвешенно оценив соотношение риска и пользы в каждой конкретной ситуации", - добавил специалист.Мизерницкий также отметил, что именно аллергики имеют повышенный риск осложнений от COVID-19.С мнением Мизерницкого о том, что вакцинацию от коронавируса аллергикам следует проводить на фоне приема антигистаминных препаратов, согласился заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Михаил Костинов."Конечно, прикрыться антигистаминным препаратом имеет смысл еще и потому, что у человека может возникать реакция не на сам вводимый антиген коронавируса, а на другие компоненты вакцины", - сказал РИА Новости Костинов.По его словам, в случае возникновения у аллергиков анафилактической реакции после применения первой дозы вакцины от COVID-19 от введения второй дозы следует отказаться или делать ее другим препаратом.В свою очередь, дерматолог, доцент кафедры кожных болезней первого МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова отметила, что аллергикам нужно очень серьезно подходить к вопросу о вакцинации от COVID-19."Аллергикам опасаться (вакцинации от коронавируса – ред.), конечно, нужно, но если у них имеется какое-то кожное хроническое заболевание, которое в настоящее время находится в состоянии стойкой ремиссии, то сделать прививку можно, но под прикрытием антигистаминных препаратов", - сказала РИА Новости Смирнова.Она отметила, что заболевшие коронавирусом аллергики проходят такое же лечение, как и другие больные, однако за ними необходимо особое наблюдение, "так как у них возможно развитие различных отсроченных аллергических реакций".

https://ria.ru/20210702/vaktsina-1739633859.html

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михаил костинов , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество