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Суд арестовал участницу Pussy Riot Алехину на 15 суток
Суд арестовал участницу Pussy Riot Алехину на 15 суток - РИА Новости, 08.07.2021
Суд арестовал участницу Pussy Riot Алехину на 15 суток
Кунцевский суд Москвы назначил 15 суток ареста участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной, признав ее виновной в неповиновении полиции, сообщил РИА Новости ее... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T19:02
2021-07-08T19:02
россия
pussy riot
мария алехина
надежда толоконникова
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы назначил 15 суток ареста участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной, признав ее виновной в неповиновении полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Альдаев.Алехину задержали в среду на выходе из спецприемника, где она провела 15 суток."Марии Алехиной опять назначили наказание в виде 15 суток административного ареста", - сказал защитник.На активистку неоднократно составлялись административные протоколы по данной статье.Алехина сейчас находится под домашним арестом, как обвиняемая по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на зимних протестах.Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Pussy Riot - скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них - Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Надежда Толоконникова и Мария Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.
https://ria.ru/20210703/nikulshina-1739763944.html
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россия, pussy riot, мария алехина, надежда толоконникова, москва, происшествия
Суд арестовал участницу Pussy Riot Алехину на 15 суток
19:02 08.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМария Алёхина в зале заседаний Московского городского суда
Мария Алёхина в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк

Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Алехину за неповиновение полиции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы назначил 15 суток ареста участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной, признав ее виновной в неповиновении полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Альдаев.
Алехину задержали в среду на выходе из спецприемника, где она провела 15 суток.
"Марии Алехиной опять назначили наказание в виде 15 суток административного ареста", - сказал защитник.
На активистку неоднократно составлялись административные протоколы по данной статье.
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Алехина сейчас находится под домашним арестом, как обвиняемая по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на зимних протестах.
Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Pussy Riot - скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них - Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Надежда Толоконникова и Мария Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.
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