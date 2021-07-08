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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210708/aktrisa-1740398670.html
СМИ: актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с COVID-19
СМИ: актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021
СМИ: актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с COVID-19
Народную артистку России Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией на фоне COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:19
2021-07-08T12:33
коронавирус covid-19
культура
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
татьяна догилева
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Народную артистку России Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией на фоне COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на источник.По информации СМИ, самочувствие актрисы ухудшилось вчера. Она находится в больнице имени И. В. Давыдовского. Сейчас ее состояние оценивается как среднетяжелое.Татьяна Догилева — советская и российская актриса, режиссер и телеведущая. Родилась в 1957 году. В 1978-м окончила ГИТИС.Известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Вокзал для двоих", "Покровские ворота", "Блондинка за углом", а также в сериалах "Участок", "Люба, дети и завод…" и других. В 2000 году получила звание народной артистки России.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна догилева
СМИ: актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с COVID-19
11:19 08.07.2021 (обновлено: 12:33 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Татьяна Догилева
Актриса Татьяна Догилева - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

СМИ: народную артистку Татьяну Догилеву госпитализировали с коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл РИА Новости. Народную артистку России Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией на фоне COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на источник.
По информации СМИ, самочувствие актрисы ухудшилось вчера. Она находится в больнице имени И. В. Давыдовского. Сейчас ее состояние оценивается как среднетяжелое.
Татьяна Догилева — советская и российская актриса, режиссер и телеведущая. Родилась в 1957 году. В 1978-м окончила ГИТИС.
Известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Вокзал для двоих", "Покровские ворота", "Блондинка за углом", а также в сериалах "Участок", "Люба, дети и завод…" и других. В 2000 году получила звание народной артистки России.
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КультураКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Догилева
 
 
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