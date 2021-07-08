https://ria.ru/20210708/aktrisa-1740398670.html

СМИ: актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с COVID-19

СМИ: актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с COVID-19 - РИА Новости, 08.07.2021

СМИ: актрису Татьяну Догилеву госпитализировали с COVID-19

Народную артистку России Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией на фоне COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:19

2021-07-08T11:19

2021-07-08T12:33

коронавирус covid-19

культура

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

татьяна догилева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740394213_0:3:2997:1689_1920x0_80_0_0_3e6394d85f4966fb931d8da1d3ac5022.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Народную артистку России Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией на фоне COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на источник.По информации СМИ, самочувствие актрисы ухудшилось вчера. Она находится в больнице имени И. В. Давыдовского. Сейчас ее состояние оценивается как среднетяжелое.Татьяна Догилева — советская и российская актриса, режиссер и телеведущая. Родилась в 1957 году. В 1978-м окончила ГИТИС.Известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Вокзал для двоих", "Покровские ворота", "Блондинка за углом", а также в сериалах "Участок", "Люба, дети и завод…" и других. В 2000 году получила звание народной артистки России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/alentova-1740284601.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна догилева