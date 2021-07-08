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Байден заявил, что Талибан наиболее силен с 2001 года
Байден заявил, что Талибан наиболее силен с 2001 года - РИА Новости, 08.07.2021
Байден заявил, что Талибан наиболее силен с 2001 года
Президент США Джо Байден заявил, что радикальное движение "Талибан"* (запрещено в РФ) сейчас наиболее сильно в военном отношении с 2001 года, когда Штаты ввели... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T21:58
2021-07-08T21:58
2021-07-08T21:59
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что радикальное движение "Талибан"* (запрещено в РФ) сейчас наиболее сильно в военном отношении с 2001 года, когда Штаты ввели войска в Афганистан."Талибан"* сейчас сильнейший в военном отношении с 2001 года", - сказал Байден, выступая с телеобращением в четверг.Джо Байден заявил, что США будут иметь возможность наносить удары по Афганистану издалека в случае возникновения террористической угрозы."Мы разрабатываем загоризонтный антитеррористический потенциал, который позволит нам внимательно следить за любой прямой угрозой США и действовать быстро и решительно, если нужно", - сказал Байден на пресс-конференции в Белом доме.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, джо байден, афганистан, талибан, сша, в мире
Байден заявил, что Талибан наиболее силен с 2001 года
21:58 08.07.2021 (обновлено: 21:59 08.07.2021)
Байден заявил, что Талибан сейчас наиболее силен с 2001 года