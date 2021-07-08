https://ria.ru/20210708/afganistan-1740523860.html

Байден заявил, что Талибан наиболее силен с 2001 года

Байден заявил, что Талибан наиболее силен с 2001 года - РИА Новости, 08.07.2021

Байден заявил, что Талибан наиболее силен с 2001 года

Президент США Джо Байден заявил, что радикальное движение "Талибан"* (запрещено в РФ) сейчас наиболее сильно в военном отношении с 2001 года, когда Штаты ввели... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T21:58

2021-07-08T21:58

2021-07-08T21:59

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джо байден

афганистан

талибан

сша

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что радикальное движение "Талибан"* (запрещено в РФ) сейчас наиболее сильно в военном отношении с 2001 года, когда Штаты ввели войска в Афганистан."Талибан"* сейчас сильнейший в военном отношении с 2001 года", - сказал Байден, выступая с телеобращением в четверг.Джо Байден заявил, что США будут иметь возможность наносить удары по Афганистану издалека в случае возникновения террористической угрозы."Мы разрабатываем загоризонтный антитеррористический потенциал, который позволит нам внимательно следить за любой прямой угрозой США и действовать быстро и решительно, если нужно", - сказал Байден на пресс-конференции в Белом доме.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210708/vyvod-1740521868.html

россия

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россия, джо байден, афганистан, талибан, сша, в мире