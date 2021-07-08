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США продолжат дипломатические усилия по урегулированию в Афганистане
США продолжат дипломатические усилия по урегулированию в Афганистане - РИА Новости, 08.07.2021
США продолжат дипломатические усилия по урегулированию в Афганистане
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и свои усилия по достижению урегулирования в республике. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T21:30
2021-07-08T21:31
джо байден
афганистан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и свои усилия по достижению урегулирования в республике."Я намерен поддерживать наше дипломатическое присутствие в Афганистане", - сказал Байден в четверг.Он подчеркнул, что США будут координироваться с партнерами, чтобы поддерживать безопасность международного аэропорта в Афганистане. Также Штаты, по словам главы администрации, будут вовлечены в дипломатические процессы, направленные на достижение урегулирования. Как заявил Байден, страны региона, играющие значительную роль, должны помочь достичь урегулирования, США работают с ними в этом вопросе.
https://ria.ru/20210708/vyvod-1740521868.html
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джо байден, афганистан, сша, в мире
США продолжат дипломатические усилия по урегулированию в Афганистане
21:30 08.07.2021 (обновлено: 21:31 08.07.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США
Президент США Джо Байден рассказывает о программе вакцинации от COVID-19 в здании Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© REUTERS / Carlos Barria

Байден заявил, что США продолжат дипломатические усилия по урегулированию в Афганистане

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и свои усилия по достижению урегулирования в республике.
"Я намерен поддерживать наше дипломатическое присутствие в Афганистане", - сказал Байден в четверг.
Президент США Джо Байден готовится выступить с речью в честь Дня Независимости США. 4 июля 2021 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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Он подчеркнул, что США будут координироваться с партнерами, чтобы поддерживать безопасность международного аэропорта в Афганистане. Также Штаты, по словам главы администрации, будут вовлечены в дипломатические процессы, направленные на достижение урегулирования. Как заявил Байден, страны региона, играющие значительную роль, должны помочь достичь урегулирования, США работают с ними в этом вопросе.
 
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