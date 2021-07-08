https://ria.ru/20210708/afganistan-1740522166.html

США продолжат дипломатические усилия по урегулированию в Афганистане

США продолжат дипломатические усилия по урегулированию в Афганистане - РИА Новости, 08.07.2021

США продолжат дипломатические усилия по урегулированию в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и свои усилия по достижению урегулирования в республике. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T21:30

2021-07-08T21:30

2021-07-08T21:31

джо байден

афганистан

сша

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и свои усилия по достижению урегулирования в республике."Я намерен поддерживать наше дипломатическое присутствие в Афганистане", - сказал Байден в четверг.Он подчеркнул, что США будут координироваться с партнерами, чтобы поддерживать безопасность международного аэропорта в Афганистане. Также Штаты, по словам главы администрации, будут вовлечены в дипломатические процессы, направленные на достижение урегулирования. Как заявил Байден, страны региона, играющие значительную роль, должны помочь достичь урегулирования, США работают с ними в этом вопросе.

https://ria.ru/20210708/vyvod-1740521868.html

афганистан

сша

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джо байден, афганистан, сша, в мире