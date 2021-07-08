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В Белом доме объяснили вывод американских военных из Афганистана
В Белом доме объяснили вывод американских военных из Афганистана - РИА Новости, 08.07.2021
В Белом доме объяснили вывод американских военных из Афганистана
США выводят свои войска из Афганистана, потому что проблема республики не имеет военного решения и присутствие там бойцов не приносит пользы, свои действия... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T20:09
2021-07-08T20:34
дженнифер псаки
афганистан
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США выводят свои войска из Афганистана, потому что проблема республики не имеет военного решения и присутствие там бойцов не приносит пользы, свои действия Вашингтон не оценивает как заявление о том, что "миссия выполнена", заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Он (президент США Джо Байден - ред.) принял решение после ясной оценки, отчасти потому, что никогда не видел военного решения", - сказала Псаки на брифинге в четверг.Она сказала, что после прихода новой администрации было принято решение о временных промежутках вывода войск, Вашингтон продолжает поддерживать дипломатически и через помощь в гуманитарной сфере и сфере безопасности продолжающийся процесс в Афганистане, включая политические переговоры."Фундаментальный вопрос, с которым он (Байден - ред.) столкнулся, после 20 лет стоит ли вовлекать больше американских солдат в гражданскую войну в Афганистане", - сказала Псаки.По ее словам, 20 лет назад, когда началась операция, Вашингтон добился своих целей: достал террористов, атаковавших Нью-Йорк 11 сентября, обеспечил правосудие для лидера "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена, ограничили возможности "Аль-Каиды"* угрожать США.Псаки заявила, что администрация понимала, что вывод войск приведет к всплеску насилия и усложнит ситуацию с безопасностью. "Если бы мы не приняли этого решения, были бы серьезные последствия", - сказала она.По словам представителя Белого дома, США не оценивают вывод своих войск как заявление о том, что "миссия выполнена". "У нас не будет такого момента - "миссия выполнена" в данном контексте. Это 20-летняя война, которую не выиграли военным путем", - сказала Псаки."Мы сделали то, что хотели. У нас не момент празднования, а тот, когда мы чувствуем, что в интересах нашей национальной безопасности вернуть наших военных домой. В интересах нашей нацбезопасности, чтобы силы Афганистана были ответственны", - сказала она.По ее словам, решение ситуации в Афганистане может быть только политическим, а пользы от военных действий больше нет. "Как бы там ни было, по-нашему мнению, нет пользы от того, что военные продолжат участвовать в этом", - сказала она.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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дженнифер псаки, афганистан, сша, в мире
В Белом доме объяснили вывод американских военных из Афганистана
20:09 08.07.2021 (обновлено: 20:34 08.07.2021)
 
© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Andrew Harnik

В Белом доме заявили, что пользы от американских военных в Афганистане больше нет

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США выводят свои войска из Афганистана, потому что проблема республики не имеет военного решения и присутствие там бойцов не приносит пользы, свои действия Вашингтон не оценивает как заявление о том, что "миссия выполнена", заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Он (президент США Джо Байден - ред.) принял решение после ясной оценки, отчасти потому, что никогда не видел военного решения", - сказала Псаки на брифинге в четверг.
Она сказала, что после прихода новой администрации было принято решение о временных промежутках вывода войск, Вашингтон продолжает поддерживать дипломатически и через помощь в гуманитарной сфере и сфере безопасности продолжающийся процесс в Афганистане, включая политические переговоры.
"Фундаментальный вопрос, с которым он (Байден - ред.) столкнулся, после 20 лет стоит ли вовлекать больше американских солдат в гражданскую войну в Афганистане", - сказала Псаки.
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По ее словам, 20 лет назад, когда началась операция, Вашингтон добился своих целей: достал террористов, атаковавших Нью-Йорк 11 сентября, обеспечил правосудие для лидера "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена, ограничили возможности "Аль-Каиды"* угрожать США.
Псаки заявила, что администрация понимала, что вывод войск приведет к всплеску насилия и усложнит ситуацию с безопасностью. "Если бы мы не приняли этого решения, были бы серьезные последствия", - сказала она.
По словам представителя Белого дома, США не оценивают вывод своих войск как заявление о том, что "миссия выполнена". "У нас не будет такого момента - "миссия выполнена" в данном контексте. Это 20-летняя война, которую не выиграли военным путем", - сказала Псаки.
"Мы сделали то, что хотели. У нас не момент празднования, а тот, когда мы чувствуем, что в интересах нашей национальной безопасности вернуть наших военных домой. В интересах нашей нацбезопасности, чтобы силы Афганистана были ответственны", - сказала она.
По ее словам, решение ситуации в Афганистане может быть только политическим, а пользы от военных действий больше нет. "Как бы там ни было, по-нашему мнению, нет пользы от того, что военные продолжат участвовать в этом", - сказала она.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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