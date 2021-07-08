https://ria.ru/20210708/afganistan-1740514422.html

В Белом доме объяснили вывод американских военных из Афганистана

В Белом доме объяснили вывод американских военных из Афганистана - РИА Новости, 08.07.2021

В Белом доме объяснили вывод американских военных из Афганистана

США выводят свои войска из Афганистана, потому что проблема республики не имеет военного решения и присутствие там бойцов не приносит пользы, свои действия... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T20:09

2021-07-08T20:09

2021-07-08T20:34

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США выводят свои войска из Афганистана, потому что проблема республики не имеет военного решения и присутствие там бойцов не приносит пользы, свои действия Вашингтон не оценивает как заявление о том, что "миссия выполнена", заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Он (президент США Джо Байден - ред.) принял решение после ясной оценки, отчасти потому, что никогда не видел военного решения", - сказала Псаки на брифинге в четверг.Она сказала, что после прихода новой администрации было принято решение о временных промежутках вывода войск, Вашингтон продолжает поддерживать дипломатически и через помощь в гуманитарной сфере и сфере безопасности продолжающийся процесс в Афганистане, включая политические переговоры."Фундаментальный вопрос, с которым он (Байден - ред.) столкнулся, после 20 лет стоит ли вовлекать больше американских солдат в гражданскую войну в Афганистане", - сказала Псаки.По ее словам, 20 лет назад, когда началась операция, Вашингтон добился своих целей: достал террористов, атаковавших Нью-Йорк 11 сентября, обеспечил правосудие для лидера "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена, ограничили возможности "Аль-Каиды"* угрожать США.Псаки заявила, что администрация понимала, что вывод войск приведет к всплеску насилия и усложнит ситуацию с безопасностью. "Если бы мы не приняли этого решения, были бы серьезные последствия", - сказала она.По словам представителя Белого дома, США не оценивают вывод своих войск как заявление о том, что "миссия выполнена". "У нас не будет такого момента - "миссия выполнена" в данном контексте. Это 20-летняя война, которую не выиграли военным путем", - сказала Псаки."Мы сделали то, что хотели. У нас не момент празднования, а тот, когда мы чувствуем, что в интересах нашей национальной безопасности вернуть наших военных домой. В интересах нашей нацбезопасности, чтобы силы Афганистана были ответственны", - сказала она.По ее словам, решение ситуации в Афганистане может быть только политическим, а пользы от военных действий больше нет. "Как бы там ни было, по-нашему мнению, нет пользы от того, что военные продолжат участвовать в этом", - сказала она.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/taliban-1740517264.html

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дженнифер псаки, афганистан, сша, в мире