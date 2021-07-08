https://ria.ru/20210708/afganistan-1740503828.html

Талибы обещали не использовать Афганистан для нападения на другие страны

Талибы обещали не использовать Афганистан для нападения на другие страны - РИА Новости, 08.07.2021

Талибы обещали не использовать Афганистан для нападения на другие страны

Делегация движения "Талибан"* встретилась со спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:57

2021-07-08T18:57

2021-07-08T20:30

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Делегация движения "Талибан"* встретилась со спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым, говорится в заявлении политофиса движения, поступившем в распоряжение РИА Новости."На встрече делегация Исламского эмирата (самоназвание управленческой системы талибов. — Прим. ред.) повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо", — отмечается в сообщении.Представители движения также заявили, что заинтересованы в достижении устойчивого мира в Афганистане. Помимо этого, они заверили, что погранпереходы с соседними странами будут работать в штатном режиме.Визит делегации в Москву продлится два дня. Ее возглавил один из руководителей политофиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210708/odkb-1740496601.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/lavrov-1740373262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, афганистан, талибан, безопасность, в мире