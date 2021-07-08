https://ria.ru/20210708/afganistan-1740503828.html
Талибы обещали не использовать Афганистан для нападения на другие страны
Талибы обещали не использовать Афганистан для нападения на другие страны - РИА Новости, 08.07.2021
Талибы обещали не использовать Афганистан для нападения на другие страны
Делегация движения "Талибан"* встретилась со спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:57
2021-07-08T18:57
2021-07-08T20:30
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Делегация движения "Талибан"* встретилась со спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым, говорится в заявлении политофиса движения, поступившем в распоряжение РИА Новости."На встрече делегация Исламского эмирата (самоназвание управленческой системы талибов. — Прим. ред.) повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо", — отмечается в сообщении.Представители движения также заявили, что заинтересованы в достижении устойчивого мира в Афганистане. Помимо этого, они заверили, что погранпереходы с соседними странами будут работать в штатном режиме.Визит делегации в Москву продлится два дня. Ее возглавил один из руководителей политофиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210708/odkb-1740496601.html
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РИА Новости
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москва, афганистан, талибан, безопасность, в мире
Талибы обещали не использовать Афганистан для нападения на другие страны
18:57 08.07.2021 (обновлено: 20:30 08.07.2021)
Талибы на встрече в Москве обещали не использовать Афганистан для нападения на другие страны
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Делегация движения "Талибан"* встретилась со спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым, говорится в заявлении политофиса движения, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"На встрече делегация Исламского эмирата (самоназвание управленческой системы талибов. — Прим. ред.) повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо", — отмечается в сообщении.
Представители движения также заявили, что заинтересованы в достижении устойчивого мира в Афганистане. Помимо этого, они заверили, что погранпереходы с соседними странами будут работать в штатном режиме.
Визит делегации в Москву продлится два дня. Ее возглавил один из руководителей политофиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров
назвал признанием провала миссии США в республике.
Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе
попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.
*Террористическая организация, запрещенная в России.