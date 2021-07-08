https://ria.ru/20210708/afganistan-1740449100.html

В Госдуме оценили ситуацию в Афганистане

В Госдуме оценили ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 08.07.2021

В Госдуме оценили ситуацию в Афганистане

Комитет по международным делам Госдумы будет следить за ситуацией в Афганистане, где происходит вывод войск США, написал в своем Telegram-канале глава комитета... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:13

2021-07-08T15:13

2021-07-08T17:19

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Комитет по международным делам Госдумы будет следить за ситуацией в Афганистане, где происходит вывод войск США, написал в своем Telegram-канале глава комитета Леонид Слуцкий, отметив, что Вашингтон "нарушил обещания, данные афганцам", и это "стоит взять на заметку некоторым странам"."Комитет Госдумы по международным делам будет самым внимательным образом следить за данной ситуацией, поддерживая контакты с коллегами в странах региона по парламентской линии. С угрозой может столкнуться не только Таджикистан, о возможном негативном развитии событий даже не хочется говорить вслух", - написал политик.При этом он отметил, что в данной ситуации "можно вспомнить о нарушенных обещаниях США, данных афганцам", работавшим c американцами."Далеко не всех своих помощников власти США стремятся эвакуировать, оставляя их и их семьи лицом к лицу с "Талибаном"*. Кстати, неплохой пример отношения Вашингтона к партнерам и выполнению своих обязательств. Некоторым странам стоит взять на заметку", - также написал Слуцкий.Кроме того, он отметил, что вывод войск США, которые столько лет были в этой стране, но так и не победили экстремистов, серьезно осложнил и без того непростую ситуацию в регионе, находящемся в непосредственной близости от границ России и "наших ключевых партнеров".В связи с этим политик напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в случае нападения боевиков со стороны Афганистана на Таджикистан ситуация незамедлительно будет рассмотрена в ОДКБ."РФ будет выполнять все свои обязательства по двусторонним и многосторонним соглашениям, в том числе используя возможности своей военной базы на границе Таджикистана и Афганистана. Об этом глава МИД России говорил днем ранее", - добавил он.Президент США Джо Байден объявил 14 апреля о завершении операцию в Афганистане. США начали там военные действия в октябре 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210707/afganistan-1740255131.html

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

россия

афганистан

вашингтон (город)

сша

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, одкб, джо байден, афганистан, вашингтон (город), сша, в мире