В Госдуме оценили ситуацию в Афганистане
15:13 08.07.2021 (обновлено: 17:19 08.07.2021)
Комитет Госдумы будет следить за ситуацией в Афганистане, где происходит вывод войск США
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Комитет по международным делам Госдумы будет следить за ситуацией в Афганистане, где происходит вывод войск США, написал в своем Telegram-канале глава комитета Леонид Слуцкий, отметив, что Вашингтон "нарушил обещания, данные афганцам", и это "стоит взять на заметку некоторым странам".
"Комитет Госдумы по международным делам будет самым внимательным образом следить за данной ситуацией, поддерживая контакты с коллегами в странах региона по парламентской линии. С угрозой может столкнуться не только Таджикистан, о возможном негативном развитии событий даже не хочется говорить вслух", - написал политик.
При этом он отметил, что в данной ситуации "можно вспомнить о нарушенных обещаниях США, данных афганцам", работавшим c американцами.
"Далеко не всех своих помощников власти США стремятся эвакуировать, оставляя их и их семьи лицом к лицу с "Талибаном"*. Кстати, неплохой пример отношения Вашингтона к партнерам и выполнению своих обязательств. Некоторым странам стоит взять на заметку", - также написал Слуцкий.
Кроме того, он отметил, что вывод войск США, которые столько лет были в этой стране, но так и не победили экстремистов, серьезно осложнил и без того непростую ситуацию в регионе, находящемся в непосредственной близости от границ России и "наших ключевых партнеров".
В связи с этим политик напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в случае нападения боевиков со стороны Афганистана на Таджикистан ситуация незамедлительно будет рассмотрена в ОДКБ.
"РФ будет выполнять все свои обязательства по двусторонним и многосторонним соглашениям, в том числе используя возможности своей военной базы на границе Таджикистана и Афганистана. Об этом глава МИД России говорил днем ранее", - добавил он.
Президент США Джо Байден объявил 14 апреля о завершении операцию в Афганистане. США начали там военные действия в октябре 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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