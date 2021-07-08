https://ria.ru/20210708/afganistan-1740383489.html

Талибы заявили, что захватили 169 районов в Афганистане

Талибы заявили, что захватили 169 районов в Афганистане - РИА Новости, 08.07.2021

Талибы заявили, что захватили 169 районов в Афганистане

Представитель радикального движения "Талибан"* (запрещено в РФ) Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что боевики захватили в общей сложности 169 районов в... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:56

2021-07-08T09:56

2021-07-08T17:51

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герат (провинция)

здоровье - общество

афганистан

талибан

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КАБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* (запрещено в РФ) Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что боевики захватили в общей сложности 169 районов в разных провинциях Афганистана, в то же время афганский генерал опроверг эту информацию.За последние два месяца талибы* захватили 167 из почти 400 районов и минувшей ночью взяли под контроль еще два района - в провинциях Герат и Забуль, отметил представитель движения. "Общее число районов, захваченных нашими моджахедами, достигло 169", - заявил Муджахед агентству.Талибы* также заявляют, что таким образом они установили контроль над 85% территории страны. В свою очередь, бывший представитель минобороны Афганистана генерал Давлат Вазири опроверг это утверждение.Между тем, генерал Аджмал Шинфари, представитель сектора безопасности и обороны, заявил, что районы не пали под натиском боевиков, а силы безопасности совершили тактическое отступление в рамках перегруппирования для боев за округ. По его словам, военные за недавнее время отбили 14 районов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210708/afganistan-1740376164.html

https://ria.ru/20210707/afganistan-1740255131.html

россия

герат (провинция)

афганистан

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россия, герат (провинция), здоровье - общество, афганистан, талибан, в мире