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https://ria.ru/20210708/afganistan-1740383489.html
Талибы заявили, что захватили 169 районов в Афганистане
Талибы заявили, что захватили 169 районов в Афганистане - РИА Новости, 08.07.2021
Талибы заявили, что захватили 169 районов в Афганистане
Представитель радикального движения "Талибан"* (запрещено в РФ) Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что боевики захватили в общей сложности 169 районов в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:56
2021-07-08T17:51
россия
герат (провинция)
здоровье - общество
афганистан
талибан
в мире
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КАБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* (запрещено в РФ) Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что боевики захватили в общей сложности 169 районов в разных провинциях Афганистана, в то же время афганский генерал опроверг эту информацию.За последние два месяца талибы* захватили 167 из почти 400 районов и минувшей ночью взяли под контроль еще два района - в провинциях Герат и Забуль, отметил представитель движения. "Общее число районов, захваченных нашими моджахедами, достигло 169", - заявил Муджахед агентству.Талибы* также заявляют, что таким образом они установили контроль над 85% территории страны. В свою очередь, бывший представитель минобороны Афганистана генерал Давлат Вазири опроверг это утверждение.Между тем, генерал Аджмал Шинфари, представитель сектора безопасности и обороны, заявил, что районы не пали под натиском боевиков, а силы безопасности совершили тактическое отступление в рамках перегруппирования для боев за округ. По его словам, военные за недавнее время отбили 14 районов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210708/afganistan-1740376164.html
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россия, герат (провинция), здоровье - общество, афганистан, талибан, в мире
Талибы заявили, что захватили 169 районов в Афганистане
09:56 08.07.2021 (обновлено: 17:51 08.07.2021)
 
© REUTERS / StringerВооруженные люди во время митинга в Кабуле
Вооруженные люди во время митинга в Кабуле - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© REUTERS / Stringer

Талибы заявили, что захватили 169 районов в Афганистане, военные это опровергли

Читать ria.ru в
КАБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Представитель радикального движения "Талибан"* (запрещено в РФ) Забиулла Муджахед заявил РИА Новости, что боевики захватили в общей сложности 169 районов в разных провинциях Афганистана, в то же время афганский генерал опроверг эту информацию.
За последние два месяца талибы* захватили 167 из почти 400 районов и минувшей ночью взяли под контроль еще два района - в провинциях Герат и Забуль, отметил представитель движения. "Общее число районов, захваченных нашими моджахедами, достигло 169", - заявил Муджахед агентству.
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Талибы* также заявляют, что таким образом они установили контроль над 85% территории страны. В свою очередь, бывший представитель минобороны Афганистана генерал Давлат Вазири опроверг это утверждение.

"Утверждение талибов* не соответствует действительности", - сказал он, отметив, что в прошлом представители движения так же голословно заявляли, что контролируют более 60 или 70 процентов территории.

Между тем, генерал Аджмал Шинфари, представитель сектора безопасности и обороны, заявил, что районы не пали под натиском боевиков, а силы безопасности совершили тактическое отступление в рамках перегруппирования для боев за округ. По его словам, военные за недавнее время отбили 14 районов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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