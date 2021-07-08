https://ria.ru/20210708/afganistan-1740376164.html
Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов
Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов - РИА Новости, 08.07.2021
Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов
Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения "Талибан"*, говорится в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:34
2021-07-08T08:34
2021-07-08T17:50
россия
афганистан
талибан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152643/07/1526430729_0:355:5185:3271_1920x0_80_0_0_a8a6fd5b10cfee1dcacead86dcaf0426.jpg
КАБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения "Талибан"*, говорится в заявлении министерства обороны страны, поступившем в распоряжение РИА Новости.Накануне источник сообщил РИА Новости, что талибы* ворвались в тюрьму в городе Калайи-Нау и освободили всех заключенных. По его словам, в городе после нападения боевиков начались уличные бои."Минувшей ночью спецназовцы прибыли в Калайи-Нау для установления контроля над ситуацией в сфере безопасности и победы над талибами*, операция продвигается быстро, силы безопасности контролируют центр", - говорится в заявлении минобороны Афганистана.Также в минобороны сообщили, что талибы* понесли тяжелые потери в ходе боев с военными: ликвидировано 69 боевиков радикального движения "Талибан"* и 23 получили ранения.В свою очередь, представитель движения сообщил РИА Новости, что боевики захватили все районы провинции Бадгис и бои продолжаются в столице - Калайи-Нау. К талибам* примкнуло 200 солдат, включая старших командиров, добавил он.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210708/afganistan-1740370275.html
https://ria.ru/20210707/afganistan-1740255131.html
россия
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152643/07/1526430729_59:0:5087:3771_1920x0_80_0_0_3083526b9b508155e1b06611ad6605b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, афганистан, талибан, в мире
Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов
08:34 08.07.2021 (обновлено: 17:50 08.07.2021)
Афганские военные начали операцию по освобождению города Калайи-Нау от талибов
КАБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения "Талибан"*, говорится в заявлении министерства обороны страны, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Накануне источник сообщил РИА Новости, что талибы* ворвались в тюрьму в городе Калайи-Нау и освободили всех заключенных. По его словам, в городе после нападения боевиков начались уличные бои.
"Минувшей ночью спецназовцы прибыли в Калайи-Нау для установления контроля над ситуацией в сфере безопасности и победы над талибами*, операция продвигается быстро, силы безопасности контролируют центр", - говорится в заявлении минобороны Афганистана.
Также в минобороны сообщили, что талибы* понесли тяжелые потери в ходе боев с военными: ликвидировано 69 боевиков радикального движения "Талибан"* и 23 получили ранения.
В свою очередь, представитель движения сообщил РИА Новости, что боевики захватили все районы провинции Бадгис и бои продолжаются в столице - Калайи-Нау. К талибам* примкнуло 200 солдат, включая старших командиров, добавил он.
В Афганистане
идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан
"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск.
* Запрещенная в России террористическая организация.