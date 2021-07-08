https://ria.ru/20210708/afganistan-1740376164.html

Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов

Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов - РИА Новости, 08.07.2021

Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов

Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения "Талибан"*, говорится в... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T08:34

2021-07-08T08:34

2021-07-08T17:50

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КАБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения "Талибан"*, говорится в заявлении министерства обороны страны, поступившем в распоряжение РИА Новости.Накануне источник сообщил РИА Новости, что талибы* ворвались в тюрьму в городе Калайи-Нау и освободили всех заключенных. По его словам, в городе после нападения боевиков начались уличные бои."Минувшей ночью спецназовцы прибыли в Калайи-Нау для установления контроля над ситуацией в сфере безопасности и победы над талибами*, операция продвигается быстро, силы безопасности контролируют центр", - говорится в заявлении минобороны Афганистана.Также в минобороны сообщили, что талибы* понесли тяжелые потери в ходе боев с военными: ликвидировано 69 боевиков радикального движения "Талибан"* и 23 получили ранения.В свою очередь, представитель движения сообщил РИА Новости, что боевики захватили все районы провинции Бадгис и бои продолжаются в столице - Калайи-Нау. К талибам* примкнуло 200 солдат, включая старших командиров, добавил он.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210708/afganistan-1740370275.html

https://ria.ru/20210707/afganistan-1740255131.html

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россия, афганистан, талибан, в мире