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Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов
Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов - РИА Новости, 08.07.2021
Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов
Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения "Талибан"*, говорится в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:34
2021-07-08T17:50
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афганистан
талибан
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КАБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения "Талибан"*, говорится в заявлении министерства обороны страны, поступившем в распоряжение РИА Новости.Накануне источник сообщил РИА Новости, что талибы* ворвались в тюрьму в городе Калайи-Нау и освободили всех заключенных. По его словам, в городе после нападения боевиков начались уличные бои."Минувшей ночью спецназовцы прибыли в Калайи-Нау для установления контроля над ситуацией в сфере безопасности и победы над талибами*, операция продвигается быстро, силы безопасности контролируют центр", - говорится в заявлении минобороны Афганистана.Также в минобороны сообщили, что талибы* понесли тяжелые потери в ходе боев с военными: ликвидировано 69 боевиков радикального движения "Талибан"* и 23 получили ранения.В свою очередь, представитель движения сообщил РИА Новости, что боевики захватили все районы провинции Бадгис и бои продолжаются в столице - Калайи-Нау. К талибам* примкнуло 200 солдат, включая старших командиров, добавил он.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210708/afganistan-1740370275.html
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россия, афганистан, талибан, в мире
Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов
08:34 08.07.2021 (обновлено: 17:50 08.07.2021)
 
© AP Photo / Mohammad Anwar DanishyarАфганские военные в городе Газни. 13 августа 2018
Афганские военные в городе Газни. 13 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Mohammad Anwar Danishyar

Афганские военные начали операцию по освобождению города Калайи-Нау от талибов

Читать ria.ru в
КАБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения "Талибан"*, говорится в заявлении министерства обороны страны, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Накануне источник сообщил РИА Новости, что талибы* ворвались в тюрьму в городе Калайи-Нау и освободили всех заключенных. По его словам, в городе после нападения боевиков начались уличные бои.
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"Минувшей ночью спецназовцы прибыли в Калайи-Нау для установления контроля над ситуацией в сфере безопасности и победы над талибами*, операция продвигается быстро, силы безопасности контролируют центр", - говорится в заявлении минобороны Афганистана.
Также в минобороны сообщили, что талибы* понесли тяжелые потери в ходе боев с военными: ликвидировано 69 боевиков радикального движения "Талибан"* и 23 получили ранения.
В свою очередь, представитель движения сообщил РИА Новости, что боевики захватили все районы провинции Бадгис и бои продолжаются в столице - Калайи-Нау. К талибам* примкнуло 200 солдат, включая старших командиров, добавил он.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне вывода американских войск.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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