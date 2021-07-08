https://ria.ru/20210708/afganistan-1740370275.html

Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан

Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан - РИА Новости, 08.07.2021

Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил, что ответ очевиден. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T06:18

2021-07-08T06:18

2021-07-08T06:36

россия

сергей лавров

афганистан

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил, что ответ очевиден.В то же время Лавров отметил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана. Он также подчеркнул, что в результате пробуксовки в политическом процессе в Афганистане образуются ниши, куда втягиваются боевики "Исламского государства"*. Глава МИД также заявил, что вывод американского контингента из Афганистана означает, что США признали свое поражение в этой стране. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в стране нарастает на фоне вывода американских войск.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210708/lavrov-1740367537.html

россия

афганистан

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россия, сергей лавров, афганистан