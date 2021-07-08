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Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан - РИА Новости, 08.07.2021
Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил, что ответ очевиден. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T06:18
2021-07-08T06:18
2021-07-08T06:36
россия
сергей лавров
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил, что ответ очевиден.В то же время Лавров отметил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана. Он также подчеркнул, что в результате пробуксовки в политическом процессе в Афганистане образуются ниши, куда втягиваются боевики "Исламского государства"*. Глава МИД также заявил, что вывод американского контингента из Афганистана означает, что США признали свое поражение в этой стране. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в стране нарастает на фоне вывода американских войск.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, сергей лавров, афганистан
Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:18 08.07.2021 (обновлено: 06:36 08.07.2021)
Лавров ответил на вопрос о возможности ввода российских войск в Афганистан
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан
, заявил, что ответ очевиден.
"Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден", - сказал глава МИД, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
В то же время Лавров отметил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана. Он также подчеркнул, что в результате пробуксовки в политическом процессе в Афганистане образуются ниши, куда втягиваются боевики "Исламского государства"*.
Глава МИД также заявил, что вывод американского контингента из Афганистана означает, что США признали свое поражение в этой стране.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в стране нарастает на фоне вывода американских войск.
* Запрещенная в России террористическая организация