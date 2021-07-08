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Аэрацию воздуха в Москве в четверг проведут 5 раз за день из-за жары
Аэрацию воздуха в Москве в четверг проведут 5 раз за день из-за жары - РИА Новости, 08.07.2021
Аэрацию воздуха в Москве в четверг проведут 5 раз за день из-за жары
Городские службы Москвы в четверг проведут аэрацию воздуха пять раз за день в связи с установившейся жаркой погодой, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:04
2021-07-08T12:04
2021-07-08T14:06
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петр бирюков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Городские службы Москвы в четверг проведут аэрацию воздуха пять раз за день в связи с установившейся жаркой погодой, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости о том, что столбики термометров в четверг в Москве впервые в этом месяце пересекут 30-градусную отметку, в столице ожидается плюс 30-32."В связи с установившейся жаркой погодой городские службы пять раз за день проведут аэрацию воздуха. Когда температура воздуха поднимается до плюс 25 и выше, помимо стандартного полива проезжей части производится аэрация. Во время этих работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - пояснил заместитель мэра.Бирюков отметил, что в жаркие дни в цикличном режиме, каждые три часа, городские службы проводят полив проезжей части. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.
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петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Городские службы Москвы
в четверг проведут аэрацию воздуха пять раз за день в связи с установившейся жаркой погодой, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщил РИА Новости о том, что столбики термометров в четверг в Москве впервые в этом месяце пересекут 30-градусную отметку, в столице ожидается плюс 30-32.
"В связи с установившейся жаркой погодой городские службы пять раз за день проведут аэрацию воздуха. Когда температура воздуха поднимается до плюс 25 и выше, помимо стандартного полива проезжей части производится аэрация. Во время этих работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - пояснил заместитель мэра.
Бирюков отметил, что в жаркие дни в цикличном режиме, каждые три часа, городские службы проводят полив проезжей части. Такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна.
При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.