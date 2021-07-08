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В Гагре обнаружили тело утонувшего во время шторма туриста из Саратова
В Гагре обнаружили тело утонувшего во время шторма туриста из Саратова - РИА Новости, 08.07.2021
В Гагре обнаружили тело утонувшего во время шторма туриста из Саратова
Тело утонувшего 4 июля во время шторма туриста из Саратова обнаружили на побережье в Гагре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Абхазии. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:53
2021-07-08T15:53
2021-07-08T15:53
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СУХУМ, 8 июл – РИА Новости. Тело утонувшего 4 июля во время шторма туриста из Саратова обнаружили на побережье в Гагре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Абхазии.Ранее стало известно, что 42-летний Павел Данков утонул на глазах у людей, находившихся на пляже, которые из-за сильного шторма не смогли оказать ему помощь."Спасатели обнаружили тело и направили его в морг", – заявил представитель ведомства. Готовятся документы для транспортировки останков в Россию.Ранее сообщалось, что 5 июля в Гагре утонули двое россиян, купавшихся во время шторма. Еще несколько туристов были спасены, один из них находился в нетрезвом виде. На следующий день в море унесло жительницу Петербурга Тамару Молчанову и троих ее детей во время купания в реке Бзыбь Гагрского района. Один ребенок погиб, двоих удалось спасти, поиски матери продолжаются.Посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время непогоды, а также в местах, где купание строго запрещено.
https://ria.ru/20210706/abkhaziya-1740111703.html
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internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, туризм, туристы, мчс абхазии, новости - туризм, гагрский район, абхазия
В Гагре обнаружили тело утонувшего во время шторма туриста из Саратова
МЧС Абхазии: тело утонувшего во время шторма туриста из Саратова обнаружили в Гагре
СУХУМ, 8 июл – РИА Новости. Тело утонувшего 4 июля во время шторма туриста из Саратова обнаружили на побережье в Гагре, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Абхазии.
Ранее стало известно, что 42-летний Павел Данков утонул на глазах у людей, находившихся на пляже, которые из-за сильного шторма не смогли оказать ему помощь.
"Спасатели обнаружили тело и направили его в морг", – заявил представитель ведомства. Готовятся документы для транспортировки останков в Россию.
Ранее сообщалось, что 5 июля в Гагре утонули двое россиян, купавшихся во время шторма. Еще несколько туристов были спасены, один из них находился в нетрезвом виде. На следующий день в море унесло жительницу Петербурга Тамару Молчанову и троих ее детей во время купания в реке Бзыбь Гагрского района. Один ребенок погиб, двоих удалось спасти, поиски матери продолжаются.
Посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике, воздержаться от плавания во время непогоды, а также в местах, где купание строго запрещено.