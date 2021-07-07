https://ria.ru/20210707/zhara-1740265112.html

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 07.07.2021

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в среду, 7 июля, оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры, следует из данных прогностической карты на РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:29

2021-07-07T14:29

2021-07-07T14:32

погода

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду, 7 июля, оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Отмечается, что период предупреждения - до 18.00 7 июля, местами ожидается температуры выше 30 градусов.

https://ria.ru/20210707/rospotrebnadzor-1740242223.html

москва

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2021

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погода, гидрометцентр, москва