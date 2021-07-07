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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 07.07.2021
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в среду, 7 июля, оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры, следует из данных прогностической карты на РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:29
2021-07-07T14:29
2021-07-07T14:32
погода
гидрометцентр
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в среду, 7 июля, оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за очень высокой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Отмечается, что период предупреждения - до 18.00 7 июля, местами ожидается температуры выше 30 градусов.
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погода, гидрометцентр, москва
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
14:29 07.07.2021 (обновлено: 14:32 07.07.2021)
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за высокой температуры