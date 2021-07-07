https://ria.ru/20210707/zhara-1740244337.html

Врач посоветовала не вакцинироваться от коронавируса в жару

Врач посоветовала не вакцинироваться от коронавируса в жару - РИА Новости, 07.07.2021

Врач посоветовала не вакцинироваться от коронавируса в жару

Людям стоит выбирать для вакцинации от коронавируса менее жаркие дни и воздержаться от прогулок в жару после вакцинации, сообщила главврач больницы №52 в Москве РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:54

2021-07-07T12:54

2021-07-07T12:54

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

марьяна лысенко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Людям стоит выбирать для вакцинации от коронавируса менее жаркие дни и воздержаться от прогулок в жару после вакцинации, сообщила главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Если есть возможность, (стоит) воздержаться от физических нагрузок и прогулок по жаре в день и на следующий день после вакцинации. Это, безусловно, надо делать... Мы даже прервались в периоде вакцинации, когда была сильная жара. К сожалению, люди не слышат, что в эти дни не стоит вакцинироваться", - сказала Лысенко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740214841.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, марьяна лысенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество