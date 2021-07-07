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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/zhara-1740244337.html
Врач посоветовала не вакцинироваться от коронавируса в жару
Врач посоветовала не вакцинироваться от коронавируса в жару - РИА Новости, 07.07.2021
Врач посоветовала не вакцинироваться от коронавируса в жару
Людям стоит выбирать для вакцинации от коронавируса менее жаркие дни и воздержаться от прогулок в жару после вакцинации, сообщила главврач больницы №52 в Москве РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:54
2021-07-07T12:54
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
марьяна лысенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Людям стоит выбирать для вакцинации от коронавируса менее жаркие дни и воздержаться от прогулок в жару после вакцинации, сообщила главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко."Если есть возможность, (стоит) воздержаться от физических нагрузок и прогулок по жаре в день и на следующий день после вакцинации. Это, безусловно, надо делать... Мы даже прервались в периоде вакцинации, когда была сильная жара. К сожалению, люди не слышат, что в эти дни не стоит вакцинироваться", - сказала Лысенко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740214841.html
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вакцинация россиян от covid-19, марьяна лысенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
Врач посоветовала не вакцинироваться от коронавируса в жару
12:54 07.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник проводит вакцинацию в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Главврач больницы №52 Марьяна Лысенко посоветовала не вакцинироваться от коронавируса в жару

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Людям стоит выбирать для вакцинации от коронавируса менее жаркие дни и воздержаться от прогулок в жару после вакцинации, сообщила главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко.
"Если есть возможность, (стоит) воздержаться от физических нагрузок и прогулок по жаре в день и на следующий день после вакцинации. Это, безусловно, надо делать... Мы даже прервались в периоде вакцинации, когда была сильная жара. К сожалению, люди не слышат, что в эти дни не стоит вакцинироваться", - сказала Лысенко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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