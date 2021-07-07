https://ria.ru/20210707/zhara-1740190645.html

Главный эндокринолог Москвы предупредил об опасности жары для диабетиков

Главный эндокринолог Москвы предупредил об опасности жары для диабетиков - РИА Новости, 07.07.2021

Главный эндокринолог Москвы предупредил об опасности жары для диабетиков

Аномально жаркая погода может негативно влиять на организм больных сахарным диабетом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист эндокринолог... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T03:24

2021-07-07T03:24

2021-07-07T05:08

россия

евгений тишковец

диабет

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Аномально жаркая погода может негативно влиять на организм больных сахарным диабетом, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что текущая неделя в Центральной России пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, центр которого уже к среде окажется над столичным регионом. К середине недели потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33.При этом он отметил, что перегревание в жаркую погоду надо уметь отличать от гипогликемии. При перегревании может возникнуть помутнение сознания, обморок, судороги. Такие же симптомы иногда бывают при гипогликемии. В таких ситуациях больному диабетом необходимо провести определение уровня сахара крови."В жаркое время снижается аппетит, вследствие чего пациент с сахарным диабетом может пропустить прием пищи или съесть значительно меньше. Это может стать причиной гипогликемической реакции, особенно на фоне лечения инсулином или препаратами сульфонилмочевины", - подчеркнул он.Собеседник агентства отметил, что в жаркие дни рекомендуется выпивать два-три литра жидкости в течение дня. Это особенно важно для пациентов с диабетом, принимающих ингибиторы НГЛТ-2, мочегонные препараты. Желательно всегда иметь с собой бутылочку питьевой воды."Также рекомендуется чаще контролировать сахар крови и артериальное давление. И не забывать принимать рекомендуемые лекарственные препараты. Для пациентов, получающих инсулин, при необходимости проводить коррекцию его дозы. Воздержаться от физической активности в наиболее жаркие часы. На улице носить головной убор и не ходить без обуви по горячей поверхности, например, по песку, асфальту", - рассказал Анциферов.Врач уточнил, что также нельзя оставлять инсулин в жарком помещении и на солнце, так как его надо хранить при температуре до 30 градусов. При транспортировке инсулина стоит использовать специальную сумку-контейнер. А при ухудшении состояния, появлении непонятных жалоб стоит обратиться к врачу.

https://ria.ru/20210705/pogoda-1739854761.html

https://ria.ru/20210704/pogoda-1739797678.html

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россия, евгений тишковец, диабет, общество