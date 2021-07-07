https://ria.ru/20210707/zelenskiy-1740222619.html

Зеленский не исключил создания альтернативы "нормандскому формату"

Зеленский не исключил создания альтернативы "нормандскому формату" - РИА Новости, 07.07.2021

Зеленский не исключил создания альтернативы "нормандскому формату"

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:06

2021-07-07T11:06

2021-07-07T11:49

в мире

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с "нормандским форматом"."Я считаю, что там (в "нормандском" процессе – ред.) идет пробуксовка, поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на РФ, прежде всего, а это означает на окончание войны на Украине… Действительно, это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри "нормандского", это может быть еще один параллельный формат", - сказал Зеленский на брифинге в Вильнюсе, который транслировался на странице офиса президента в Facebook.При этом, по его мнению, от количества форматов качество не меняется, и если РФ "захочет закончить войну, она ее закончит, несмотря на количество дополнительных стран и форматов". При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/blinken-1738560488.html

https://ria.ru/20210609/ukraina-1736342360.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина