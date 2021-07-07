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Зеленский не исключил создания альтернативы "нормандскому формату"
Зеленский не исключил создания альтернативы "нормандскому формату" - РИА Новости, 07.07.2021
Зеленский не исключил создания альтернативы "нормандскому формату"
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:06
2021-07-07T11:49
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с "нормандским форматом"."Я считаю, что там (в "нормандском" процессе – ред.) идет пробуксовка, поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на РФ, прежде всего, а это означает на окончание войны на Украине… Действительно, это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри "нормандского", это может быть еще один параллельный формат", - сказал Зеленский на брифинге в Вильнюсе, который транслировался на странице офиса президента в Facebook.При этом, по его мнению, от количества форматов качество не меняется, и если РФ "захочет закончить войну, она ее закончит, несмотря на количество дополнительных стран и форматов". При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/blinken-1738560488.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина
Зеленский не исключил создания альтернативы "нормандскому формату"
11:06 07.07.2021 (обновлено: 11:49 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Зеленский не исключил создания формата по урегулированию, альтернативного "нормандскому"

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КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с "нормандским форматом".
"Я считаю, что там (в "нормандском" процессе – ред.) идет пробуксовка, поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на РФ, прежде всего, а это означает на окончание войны на Украине… Действительно, это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри "нормандского", это может быть еще один параллельный формат", - сказал Зеленский на брифинге в Вильнюсе, который транслировался на странице офиса президента в Facebook.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Блинкен: США готовы поддержать "минский" и "нормандский" форматы
При этом, по его мнению, от количества форматов качество не меняется, и если РФ "захочет закончить войну, она ее закончит, несмотря на количество дополнительных стран и форматов". При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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