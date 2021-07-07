Зеленский не исключил создания альтернативы "нормандскому формату"
11:06 07.07.2021 (обновлено: 11:49 07.07.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Зеленский не исключил создания формата по урегулированию, альтернативного "нормандскому"
КИЕВ, 7 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с "нормандским форматом".
"Я считаю, что там (в "нормандском" процессе – ред.) идет пробуксовка, поэтому я выступал за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на РФ, прежде всего, а это означает на окончание войны на Украине… Действительно, это может быть другой формат, чтобы не ломать договоренности внутри "нормандского", это может быть еще один параллельный формат", - сказал Зеленский на брифинге в Вильнюсе, который транслировался на странице офиса президента в Facebook.
При этом, по его мнению, от количества форматов качество не меняется, и если РФ "захочет закончить войну, она ее закончит, несмотря на количество дополнительных стран и форматов". При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.