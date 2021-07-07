https://ria.ru/20210707/zaderzhanie-1740277731.html

Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула

Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула - РИА Новости, 07.07.2021

Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула

Эстония ждет от России официальных разъяснений в связи с задержанием консула Марта Лятте в Санкт- Петербурге и считает предъявленные ему обвинения... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T15:28

2021-07-07T15:28

2021-07-07T15:37

россия

мид эстонии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

эстония

санкт-петербург

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/106674/47/1066744760_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_b53973522c4d28ad2eeab857b5ae13fb.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 7 июл - РИА Новости. Эстония ждет от России официальных разъяснений в связи с задержанием консула Марта Лятте в Санкт- Петербурге и считает предъявленные ему обвинения безосновательными, сообщила в среду министр иностранных дел балтийской республики Эва-Мария Лийметс.Ранее ФСБ России сообщило, что Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Отмечается, что данная деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к РФ, к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. В МИД Эстонии назвали задержание Лятте "постановкой" и провокацией."Действительно, такой инцидент имел место. Эстонский дипломат, выполнявший свои обычные служебные обязанности, консул Эстонии в Санкт-Петербурге был задержан Федеральной службой безопасности на полтора часа. Российская сторона выдвинула против него обвинения. Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося", - сказала министр порталу эстонского телерадиовещания ERR.По словам Лийметс, консул выполнял повседневную работу дипломата, и предъявленные ему обвинения безосновательны. "Давайте подождем разъяснения обстоятельств случившегося, все произошло только что. Посмотрим, как будут развиваться события", - добавила она.

https://ria.ru/20210707/zaderzhanie-1740233926.html

https://ria.ru/20210707/peterburg-1740221181.html

россия

эстония

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мид эстонии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония, санкт-петербург, в мире