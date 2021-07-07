Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/zaderzhanie-1740277731.html
Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула
Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула - РИА Новости, 07.07.2021
Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула
Эстония ждет от России официальных разъяснений в связи с задержанием консула Марта Лятте в Санкт- Петербурге и считает предъявленные ему обвинения... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:28
2021-07-07T15:37
россия
мид эстонии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
эстония
санкт-петербург
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/106674/47/1066744760_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_b53973522c4d28ad2eeab857b5ae13fb.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 7 июл - РИА Новости. Эстония ждет от России официальных разъяснений в связи с задержанием консула Марта Лятте в Санкт- Петербурге и считает предъявленные ему обвинения безосновательными, сообщила в среду министр иностранных дел балтийской республики Эва-Мария Лийметс.Ранее ФСБ России сообщило, что Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Отмечается, что данная деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к РФ, к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. В МИД Эстонии назвали задержание Лятте "постановкой" и провокацией."Действительно, такой инцидент имел место. Эстонский дипломат, выполнявший свои обычные служебные обязанности, консул Эстонии в Санкт-Петербурге был задержан Федеральной службой безопасности на полтора часа. Российская сторона выдвинула против него обвинения. Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося", - сказала министр порталу эстонского телерадиовещания ERR.По словам Лийметс, консул выполнял повседневную работу дипломата, и предъявленные ему обвинения безосновательны. "Давайте подождем разъяснения обстоятельств случившегося, все произошло только что. Посмотрим, как будут развиваться события", - добавила она.
https://ria.ru/20210707/zaderzhanie-1740233926.html
https://ria.ru/20210707/peterburg-1740221181.html
россия
эстония
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/106674/47/1066744760_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_389f7bb1dddeff18eb57974ad5661370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мид эстонии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эстония, санкт-петербург, в мире
Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула
15:28 07.07.2021 (обновлено: 15:37 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Елена ИсайкинаТаллин. Эстония
Таллин. Эстония - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Елена Исайкина

Глава МИД Эстонии Лийметс потребовала от России разъяснений после задержания консула

Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 7 июл - РИА Новости. Эстония ждет от России официальных разъяснений в связи с задержанием консула Марта Лятте в Санкт- Петербурге и считает предъявленные ему обвинения безосновательными, сообщила в среду министр иностранных дел балтийской республики Эва-Мария Лийметс.
Ранее ФСБ России сообщило, что Лятте был задержан 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Отмечается, что данная деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к РФ, к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. В МИД Эстонии назвали задержание Лятте "постановкой" и провокацией.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
12:00
"Обнаглел": китайцы высказались о задержании эстонского консула в России
"Действительно, такой инцидент имел место. Эстонский дипломат, выполнявший свои обычные служебные обязанности, консул Эстонии в Санкт-Петербурге был задержан Федеральной службой безопасности на полтора часа. Российская сторона выдвинула против него обвинения. Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося", - сказала министр порталу эстонского телерадиовещания ERR.
По словам Лийметс, консул выполнял повседневную работу дипломата, и предъявленные ему обвинения безосновательны. "Давайте подождем разъяснения обстоятельств случившегося, все произошло только что. Посмотрим, как будут развиваться события", - добавила она.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
11:00
Меру пресечения задержанному консулу Эстонии избирать не будут
 
РоссияМИД ЭстонииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЭстонияСанкт-ПетербургВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42Голикова призвала регионы вводить ограничения по коронавирусу
16:41Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь
16:39На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей
16:39Голикова заявила о сохранении масочного режима во всей России
16:35Голикова оценила работу системы здравоохранения
16:29Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
Лента новостейМолния