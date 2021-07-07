https://ria.ru/20210707/zaderzhanie-1740233926.html

"Обнаглел": китайцы высказались о задержании эстонского консула в России

"Обнаглел": китайцы высказались о задержании эстонского консула в России - РИА Новости, 07.07.2021

"Обнаглел": китайцы высказались о задержании эстонского консула в России

Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали задержание эстонского консула в Санкт-Петербурге. Многие из них призвали Москву предпринять жесткие... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:00

2021-07-07T12:00

2021-07-07T15:36

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москва

эстония

китай

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали задержание эстонского консула в Санкт-Петербурге. Многие из них призвали Москву предпринять жесткие ответные меры и высмеяли действия дипломата."Разве дипломаты из других стран — это обычно не легальные шпионы? Тут он просто слишком обнаглел", — выразил мнение один из пользователей."Нет ничего удивительного в том, что все считают три прибалтийские страны глупыми", — заметил другой."Эта крошечная страна слишком заносчивая, раз решилась воровать у своего соседа-гиганта! За ними точно стоит кто-то посильнее, и все мы знаем, кто это", — предположил еще один комментатор."Провоцируют великую державу, эти три прибалтийские страны не знают, как найти свои мозги, которые они потеряли давным-давно", — подытожили читатели.Накануне Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Петербурге эстонского консула Марта Лятте при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Эта деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к России, заявили в ведомстве. Меру пресечения ему избирать не будут.В Таллине в ответ заявили, что предъявленные Лятте обвинения безосновательны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210705/estoniya-1739941420.html

https://ria.ru/20210702/shpionazh-1739511523.html

россия

москва

эстония

китай

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