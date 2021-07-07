https://ria.ru/20210707/zaderzhanie-1740233926.html
"Обнаглел": китайцы высказались о задержании эстонского консула в России
"Обнаглел": китайцы высказались о задержании эстонского консула в России - РИА Новости, 07.07.2021
"Обнаглел": китайцы высказались о задержании эстонского консула в России
Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали задержание эстонского консула в Санкт-Петербурге. Многие из них призвали Москву предпринять жесткие... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:00
2021-07-07T12:00
2021-07-07T15:36
россия
москва
эстония
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155147/10/1551471001_50:0:1950:1069_1920x0_80_0_0_3fed527bfaa3a54b99913917e8e87e47.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали задержание эстонского консула в Санкт-Петербурге. Многие из них призвали Москву предпринять жесткие ответные меры и высмеяли действия дипломата."Разве дипломаты из других стран — это обычно не легальные шпионы? Тут он просто слишком обнаглел", — выразил мнение один из пользователей."Нет ничего удивительного в том, что все считают три прибалтийские страны глупыми", — заметил другой."Эта крошечная страна слишком заносчивая, раз решилась воровать у своего соседа-гиганта! За ними точно стоит кто-то посильнее, и все мы знаем, кто это", — предположил еще один комментатор."Провоцируют великую державу, эти три прибалтийские страны не знают, как найти свои мозги, которые они потеряли давным-давно", — подытожили читатели.Накануне Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Петербурге эстонского консула Марта Лятте при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Эта деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к России, заявили в ведомстве. Меру пресечения ему избирать не будут.В Таллине в ответ заявили, что предъявленные Лятте обвинения безосновательны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210705/estoniya-1739941420.html
https://ria.ru/20210702/shpionazh-1739511523.html
россия
москва
эстония
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155147/10/1551471001_287:0:1712:1069_1920x0_80_0_0_9a7dbb2169e56e430704c41db7180b38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, эстония, китай, в мире
"Обнаглел": китайцы высказались о задержании эстонского консула в России
12:00 07.07.2021 (обновлено: 15:36 07.07.2021)
Читатели "Гуаньча" поддержали Россию после инцидента с эстонским консулом в Петербурге
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча"
прокомментировали задержание эстонского консула в Санкт-Петербурге
. Многие из них призвали Москву
предпринять жесткие ответные меры и высмеяли действия дипломата.
"Разве дипломаты из других стран — это обычно не легальные шпионы? Тут он просто слишком обнаглел", — выразил мнение один из пользователей.
"Нет ничего удивительного в том, что все считают три прибалтийские страны глупыми", — заметил другой.
"Эта крошечная страна слишком заносчивая, раз решилась воровать у своего соседа-гиганта! За ними точно стоит кто-то посильнее, и все мы знаем, кто это", — предположил еще один комментатор.
"Провоцируют великую державу, эти три прибалтийские страны не знают, как найти свои мозги, которые они потеряли давным-давно", — подытожили читатели.
Накануне Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Петербурге эстонского консула Марта Лятте при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Эта деятельность несовместима со статусом дипработника и имеет явно враждебный характер по отношению к России
, заявили в ведомстве. Меру пресечения ему избирать не будут.
В Таллине в ответ заявили, что предъявленные Лятте обвинения безосновательны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>