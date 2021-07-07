https://ria.ru/20210707/yubiley-1740191528.html

Байден отметил шесть месяцев после захвата Капитолия

Байден отметил шесть месяцев после захвата Капитолия - РИА Новости, 07.07.2021

Байден отметил шесть месяцев после захвата Капитолия

Президент США Джо Байден отметил 6 месяцев с момента захвата Капитолия США протестующими сторонниками Дональда Трампа, заявив, что общество должно бороться с... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T03:59

2021-07-07T03:59

2021-07-07T03:59

капитолий

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден отметил 6 месяцев с момента захвата Капитолия США протестующими сторонниками Дональда Трампа, заявив, что общество должно бороться с ненавистью.Шестого января 2021 года толпа сторонников тогдашнего президента Трампа ворвалась в Капитолий и временно задержала утверждение итогов президентских выборов. Погибли несколько человек, сотням предъявили уголовные обвинения. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Трамп к тому времени уже покинул Белый дом."Это не было несогласие. Это были беспорядки, которые стали экзистенциальным кризисом и испытанием того, может ли выжить наша демократия", - говорится в заявлении Байдена.По его словам, необходимо "бороться с ненавистью, ложью и экстремизмом, который привел к этому жестокому нападению", а также разобраться, что в точности произошло."Это требует совместной работы демократов, республиканцев и независимых во имя общего дела по восстановлению достоинства, чести и уважения к верховенству закона", - заявил Байден.

https://ria.ru/20210616/bayden-1737321346.html

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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире