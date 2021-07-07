Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/yubiley-1740191528.html
Байден отметил шесть месяцев после захвата Капитолия
Байден отметил шесть месяцев после захвата Капитолия - РИА Новости, 07.07.2021
Байден отметил шесть месяцев после захвата Капитолия
Президент США Джо Байден отметил 6 месяцев с момента захвата Капитолия США протестующими сторонниками Дональда Трампа, заявив, что общество должно бороться с... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T03:59
2021-07-07T03:59
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592315512_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_49d4848f78ed88642d07235a36d8e47a.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден отметил 6 месяцев с момента захвата Капитолия США протестующими сторонниками Дональда Трампа, заявив, что общество должно бороться с ненавистью.Шестого января 2021 года толпа сторонников тогдашнего президента Трампа ворвалась в Капитолий и временно задержала утверждение итогов президентских выборов. Погибли несколько человек, сотням предъявили уголовные обвинения. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Трамп к тому времени уже покинул Белый дом."Это не было несогласие. Это были беспорядки, которые стали экзистенциальным кризисом и испытанием того, может ли выжить наша демократия", - говорится в заявлении Байдена.По его словам, необходимо "бороться с ненавистью, ложью и экстремизмом, который привел к этому жестокому нападению", а также разобраться, что в точности произошло."Это требует совместной работы демократов, республиканцев и независимых во имя общего дела по восстановлению достоинства, чести и уважения к верховенству закона", - заявил Байден.
https://ria.ru/20210616/bayden-1737321346.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592315512_469:312:2784:2048_1920x0_80_0_0_00d6e498bc62ec5fbde99d59d92e6aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
Байден отметил шесть месяцев после захвата Капитолия
03:59 07.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия штурма Капитолия (здания Конгресса США) сторонниками Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне
Последствия штурма Капитолия (здания Конгресса США) сторонниками Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Президент США отметил шесть месяцев после захвата Капитолия призывом бороться с ненавистью

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден отметил 6 месяцев с момента захвата Капитолия США протестующими сторонниками Дональда Трампа, заявив, что общество должно бороться с ненавистью.
Шестого января 2021 года толпа сторонников тогдашнего президента Трампа ворвалась в Капитолий и временно задержала утверждение итогов президентских выборов. Погибли несколько человек, сотням предъявили уголовные обвинения. Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Трамп к тому времени уже покинул Белый дом.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 22:17Саммит Путина и Байдена
Байден отреагировал на слова Путина о штурме Капитолия
"Это не было несогласие. Это были беспорядки, которые стали экзистенциальным кризисом и испытанием того, может ли выжить наша демократия", - говорится в заявлении Байдена.
По его словам, необходимо "бороться с ненавистью, ложью и экстремизмом, который привел к этому жестокому нападению", а также разобраться, что в точности произошло.
"Это требует совместной работы демократов, республиканцев и независимых во имя общего дела по восстановлению достоинства, чести и уважения к верховенству закона", - заявил Байден.
 
КапитолийДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42Голикова призвала регионы вводить ограничения по коронавирусу
16:41Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь
16:39На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей
16:39Голикова заявила о сохранении масочного режима во всей России
16:35Голикова оценила работу системы здравоохранения
16:29Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
Лента новостейМолния