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В Дубае прогремел мощный взрыв
В Дубае прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 08.07.2021
В Дубае прогремел мощный взрыв
В Дубае прогремел мощный взрыв, предположительно, на территории нефтехранилища в порту Джебель-Али, пишет арабская газета "Аль-Араби аль-Джадид". РИА Новости, 08.07.2021
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ДОХА, 7 июл — РИА Новости. В Дубае прогремел мощный взрыв, предположительно, на территории нефтехранилища в порту Джебель-Али, пишет арабская газета "Аль-Араби аль-Джадид".Как сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, это произошло на стоящем на якоре судне."Департамент гражданской обороны Дубая в настоящее время занимается проблемой пожара, вызванного взрывом контейнера на борту корабля в порту Джебель-Али", — подтвердило правительство эмирата. Сообщение опубликовала его пресс-служба в Twitter.По предварительным данным, пострадавших нет.Как сообщают власти, пожар удалось взять под контроль.
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оаэ, дубай (город), в мире
В Дубае прогремел мощный взрыв
23:12 07.07.2021 (обновлено: 04:33 08.07.2021)
 
© AP Photo / Kamran JebreiliВысотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ
Высотные здания в районах Марина и Джумейра Лейк-Тауэрс в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AP Photo / Kamran Jebreili

На судне в порту Дубая прогремел мощный взрыв

Читать ria.ru в
ДОХА, 7 июл — РИА Новости. В Дубае прогремел мощный взрыв, предположительно, на территории нефтехранилища в порту Джебель-Али, пишет арабская газета "Аль-Араби аль-Джадид".
Как сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, это произошло на стоящем на якоре судне.
"Департамент гражданской обороны Дубая в настоящее время занимается проблемой пожара, вызванного взрывом контейнера на борту корабля в порту Джебель-Али", — подтвердило правительство эмирата. Сообщение опубликовала его пресс-служба в Twitter.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщают власти, пожар удалось взять под контроль.
 
ОАЭДубай (город)В мире
 
 
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