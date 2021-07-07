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В Дубае прогремел мощный взрыв

В Дубае прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 08.07.2021

В Дубае прогремел мощный взрыв

В Дубае прогремел мощный взрыв, предположительно, на территории нефтехранилища в порту Джебель-Али, пишет арабская газета "Аль-Араби аль-Джадид". РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-07T23:12

2021-07-07T23:12

2021-07-08T04:33

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ДОХА, 7 июл — РИА Новости. В Дубае прогремел мощный взрыв, предположительно, на территории нефтехранилища в порту Джебель-Али, пишет арабская газета "Аль-Араби аль-Джадид".Как сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, это произошло на стоящем на якоре судне."Департамент гражданской обороны Дубая в настоящее время занимается проблемой пожара, вызванного взрывом контейнера на борту корабля в порту Джебель-Али", — подтвердило правительство эмирата. Сообщение опубликовала его пресс-служба в Twitter.По предварительным данным, пострадавших нет.Как сообщают власти, пожар удалось взять под контроль.

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оаэ, дубай (город), в мире