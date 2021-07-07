Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/vzlom-1740188799.html
Провайдер Нацкомитета республиканцев США заявил о попытках взлома
Провайдер Нацкомитета республиканцев США заявил о попытках взлома - РИА Новости, 07.07.2021
Провайдер Нацкомитета республиканцев США заявил о попытках взлома
Корпорация Synnex, один из сторонних провайдеров IT-услуг Национального комитета Республиканской партии США подтвердила, что ей известно о попытках "внешних... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T02:14
2021-07-07T02:14
microsoft corporation
сша
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_593c48e30222597b13f1658cfb2a3dc8.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Корпорация Synnex, один из сторонних провайдеров IT-услуг Национального комитета Республиканской партии США подтвердила, что ей известно о попытках "внешних субъектов" получить доступ к её клиентам.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали на прошлой неделе Национальный комитет Республиканской партии США (RNC). По словам источников, хакеры могли осуществить взлом через провайдера IT-услуг комитета, корпорацию Synnex.В RNC опровергли публикацию о кибервзломе - по заявлению представителя партии, данные комитета не доставались хакерам. Шеф аппарата RNC Ричард Уолтер заявил, что комитету сообщили о взломе стороннего провайдера Synnex, после чего доступ со всех аккаунтов Synnex к облачному сервису RNC был немедленно заблокирован."Корпорация Synnex Corporation... подтверждает, что ей известно о нескольких случаях, когда сторонние субъекты пытались получить доступ через Synnex к приложениям пользователей в облачных сервисах Microsoft", - говорится в пресс-релизе компании.Как следует из пресс-релиза, корпорация делает заявление в ответ на "недавние кибератаки и упоминания в СМИ", однако о каких-то конкретных инцидентах она не сообщает.Власти США в прошлом обвиняли Россию во взломе нацкомитетов Республиканской и Демократической партий с целью повлиять на выборы в США, Москва это опровергает.
https://ria.ru/20210624/kiberataki-1738371855.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_96db2e7e14c8c0c985b30432e22e8ed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
microsoft corporation, сша, технологии, в мире
Провайдер Нацкомитета республиканцев США заявил о попытках взлома
02:14 07.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Провайдер Национального комитета Республиканской партии США заявил о попытках взлома

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Корпорация Synnex, один из сторонних провайдеров IT-услуг Национального комитета Республиканской партии США подтвердила, что ей известно о попытках "внешних субъектов" получить доступ к её клиентам.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали на прошлой неделе Национальный комитет Республиканской партии США (RNC). По словам источников, хакеры могли осуществить взлом через провайдера IT-услуг комитета, корпорацию Synnex.
В RNC опровергли публикацию о кибервзломе - по заявлению представителя партии, данные комитета не доставались хакерам. Шеф аппарата RNC Ричард Уолтер заявил, что комитету сообщили о взломе стороннего провайдера Synnex, после чего доступ со всех аккаунтов Synnex к облачному сервису RNC был немедленно заблокирован.
"Корпорация Synnex Corporation... подтверждает, что ей известно о нескольких случаях, когда сторонние субъекты пытались получить доступ через Synnex к приложениям пользователей в облачных сервисах Microsoft", - говорится в пресс-релизе компании.
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 10:12
Патрушев назвал страны, из которых совершались кибератаки на Россию
Как следует из пресс-релиза, корпорация делает заявление в ответ на "недавние кибератаки и упоминания в СМИ", однако о каких-то конкретных инцидентах она не сообщает.
Власти США в прошлом обвиняли Россию во взломе нацкомитетов Республиканской и Демократической партий с целью повлиять на выборы в США, Москва это опровергает.
 
Microsoft CorporationСШАТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42Голикова призвала регионы вводить ограничения по коронавирусу
16:41Москвичу воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь
16:39На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей
16:39Голикова заявила о сохранении масочного режима во всей России
16:35Голикова оценила работу системы здравоохранения
16:29Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
Лента новостейМолния