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Провайдер Нацкомитета республиканцев США заявил о попытках взлома
Провайдер Нацкомитета республиканцев США заявил о попытках взлома - РИА Новости, 07.07.2021
Провайдер Нацкомитета республиканцев США заявил о попытках взлома
Корпорация Synnex, один из сторонних провайдеров IT-услуг Национального комитета Республиканской партии США подтвердила, что ей известно о попытках "внешних... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T02:14
2021-07-07T02:14
2021-07-07T02:14
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Корпорация Synnex, один из сторонних провайдеров IT-услуг Национального комитета Республиканской партии США подтвердила, что ей известно о попытках "внешних субъектов" получить доступ к её клиентам.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали на прошлой неделе Национальный комитет Республиканской партии США (RNC). По словам источников, хакеры могли осуществить взлом через провайдера IT-услуг комитета, корпорацию Synnex.В RNC опровергли публикацию о кибервзломе - по заявлению представителя партии, данные комитета не доставались хакерам. Шеф аппарата RNC Ричард Уолтер заявил, что комитету сообщили о взломе стороннего провайдера Synnex, после чего доступ со всех аккаунтов Synnex к облачному сервису RNC был немедленно заблокирован."Корпорация Synnex Corporation... подтверждает, что ей известно о нескольких случаях, когда сторонние субъекты пытались получить доступ через Synnex к приложениям пользователей в облачных сервисах Microsoft", - говорится в пресс-релизе компании.Как следует из пресс-релиза, корпорация делает заявление в ответ на "недавние кибератаки и упоминания в СМИ", однако о каких-то конкретных инцидентах она не сообщает.Власти США в прошлом обвиняли Россию во взломе нацкомитетов Республиканской и Демократической партий с целью повлиять на выборы в США, Москва это опровергает.
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microsoft corporation, сша, технологии, в мире
Провайдер Нацкомитета республиканцев США заявил о попытках взлома
Провайдер Национального комитета Республиканской партии США заявил о попытках взлома
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости.
Корпорация Synnex, один из сторонних провайдеров IT-услуг Национального комитета Республиканской партии США
подтвердила, что ей известно о попытках "внешних субъектов" получить доступ к её клиентам.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали на прошлой неделе Национальный комитет Республиканской партии США (RNC). По словам источников, хакеры могли осуществить взлом через провайдера IT-услуг комитета, корпорацию Synnex.
В RNC опровергли публикацию о кибервзломе - по заявлению представителя партии, данные комитета не доставались хакерам. Шеф аппарата RNC Ричард Уолтер заявил, что комитету сообщили о взломе стороннего провайдера Synnex, после чего доступ со всех аккаунтов Synnex к облачному сервису RNC был немедленно заблокирован.
"Корпорация Synnex Corporation... подтверждает, что ей известно о нескольких случаях, когда сторонние субъекты пытались получить доступ через Synnex к приложениям пользователей в облачных сервисах Microsoft
", - говорится в пресс-релизе компании.
Как следует из пресс-релиза, корпорация делает заявление в ответ на "недавние кибератаки и упоминания в СМИ", однако о каких-то конкретных инцидентах она не сообщает.
Власти США в прошлом обвиняли Россию во взломе нацкомитетов Республиканской и Демократической партий с целью повлиять на выборы в США, Москва это опровергает.