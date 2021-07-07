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Провайдер Нацкомитета республиканцев США заявил о попытках взлома

Провайдер Нацкомитета республиканцев США заявил о попытках взлома - РИА Новости, 07.07.2021

Провайдер Нацкомитета республиканцев США заявил о попытках взлома

Корпорация Synnex, один из сторонних провайдеров IT-услуг Национального комитета Республиканской партии США подтвердила, что ей известно о попытках "внешних... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T02:14

2021-07-07T02:14

2021-07-07T02:14

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Корпорация Synnex, один из сторонних провайдеров IT-услуг Национального комитета Республиканской партии США подтвердила, что ей известно о попытках "внешних субъектов" получить доступ к её клиентам.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали на прошлой неделе Национальный комитет Республиканской партии США (RNC). По словам источников, хакеры могли осуществить взлом через провайдера IT-услуг комитета, корпорацию Synnex.В RNC опровергли публикацию о кибервзломе - по заявлению представителя партии, данные комитета не доставались хакерам. Шеф аппарата RNC Ричард Уолтер заявил, что комитету сообщили о взломе стороннего провайдера Synnex, после чего доступ со всех аккаунтов Synnex к облачному сервису RNC был немедленно заблокирован."Корпорация Synnex Corporation... подтверждает, что ей известно о нескольких случаях, когда сторонние субъекты пытались получить доступ через Synnex к приложениям пользователей в облачных сервисах Microsoft", - говорится в пресс-релизе компании.Как следует из пресс-релиза, корпорация делает заявление в ответ на "недавние кибератаки и упоминания в СМИ", однако о каких-то конкретных инцидентах она не сообщает.Власти США в прошлом обвиняли Россию во взломе нацкомитетов Республиканской и Демократической партий с целью повлиять на выборы в США, Москва это опровергает.

https://ria.ru/20210624/kiberataki-1738371855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, сша, технологии, в мире