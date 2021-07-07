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В США опровергли публикации о кибервзломе
В США опровергли публикации о кибервзломе - РИА Новости, 07.07.2021
В США опровергли публикации о кибервзломе
Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) опроверг публикацию о кибервзломе - по заявлению представителя партии, данные комитета не доставались... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T01:12
2021-07-07T01:12
2021-07-07T02:15
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) опроверг публикацию о кибервзломе - по заявлению представителя партии, данные комитета не доставались хакерам.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что хакеры, предположительно связанные с Россией, проникли на сервера RNC. Однако, по заявлению партии, речь идет о внешнем провайдере IT-услуг, не о самом комитете."На выходных нам сообщили, что был взломан сторонний провайдер Synnex. Мы немедленно заблокировали доступ со всех аккаунтов Synnex к нашему облачному сервису. Наша команда работала с Microsoft над изучением наших систем, и, после тщательного расследования (может сказать), что ни к каким данным RNC доступа получено не было", - говорится в заявлении шефа аппарата RNC Ричарда Уолтера.Власти США в прошлом обвиняли Россию во взломе нацкомитетов Республиканской и Демократической партий с целью повлиять на выборы в США, Москва это опровергает.
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microsoft corporation, сша, технологии, в мире
В США опровергли публикации о кибервзломе
01:12 07.07.2021 (обновлено: 02:15 07.07.2021)
Национальный комитет Республиканской партии США опроверг публикации о кибервзломе