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В США опровергли публикации о кибервзломе

В США опровергли публикации о кибервзломе - РИА Новости, 07.07.2021

В США опровергли публикации о кибервзломе

Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) опроверг публикацию о кибервзломе - по заявлению представителя партии, данные комитета не доставались... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T01:12

2021-07-07T01:12

2021-07-07T02:15

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии США (RNC) опроверг публикацию о кибервзломе - по заявлению представителя партии, данные комитета не доставались хакерам.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что хакеры, предположительно связанные с Россией, проникли на сервера RNC. Однако, по заявлению партии, речь идет о внешнем провайдере IT-услуг, не о самом комитете."На выходных нам сообщили, что был взломан сторонний провайдер Synnex. Мы немедленно заблокировали доступ со всех аккаунтов Synnex к нашему облачному сервису. Наша команда работала с Microsoft над изучением наших систем, и, после тщательного расследования (может сказать), что ни к каким данным RNC доступа получено не было", - говорится в заявлении шефа аппарата RNC Ричарда Уолтера.Власти США в прошлом обвиняли Россию во взломе нацкомитетов Республиканской и Демократической партий с целью повлиять на выборы в США, Москва это опровергает.

https://ria.ru/20210624/kiberataki-1738371855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, сша, технологии, в мире