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В Новой Третьяковке открылась выставка о путешествиях

В Новой Третьяковке открылась выставка о путешествиях - РИА Новости, 07.07.2021

В Новой Третьяковке открылась выставка о путешествиях

выставка

2021-07-07T17:03

2021-07-07T17:03

2021-07-07T17:03

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Западном крыле Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве открылась выставка "Коллекция впечатлений. Фотографы и дизайнеры о путешествиях".Все инсталляции о том, чего особенно не хватает во время пандемии: сборов в поездку, морского неба, закатов в океане, сувениров из разных стран. Маршрут проложен через эмоции и воспоминания, зрительные образы и звуки, рассказы о том, как путешествия обновляют и на что вдохновляют."Это третья выставка, которую Московский музей дизайна и его директор и куратор Александра Санькова делает в этом пространстве, — рассказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. — Каждый раз это неожиданный поворот и яркое послание. Я думаю, что многие из нас больше всего на свете любят путешествовать. Выставка дает возможность оказаться в самых разных странах. Это очень интересная состыковка фотографий с предметами, представляющими современный дизайн, стиль, моду, керамику. Все это сливается в некое путешествие в пространстве, в очень важный посыл для всех нас – стараться максимально сохранять прекрасную планету, на которой мы все живем". В экспозиции представлены 11 инсталляций современных дизайнеров и архитекторов, а также фотопроизведения финалистов Международного конкурса ASE International Photo Awards из Бангладеш, Индии, Египта, Венгрии, Финляндии, Турции, Беларуси, Узбекистана и России. Так появились, например, скамейки в виде волчков, напоминающие об Италии, уличное кафе, ковер из трав, инсталляция "Внутренняя миграция" из натуральных тканей, яркие шезлонги. "Мы выбрали именно эти, так как они очень классно смотрятся у бассейна. Кажется, что ты на каком-нибудь экзотическом курорте", — объясняют кураторы выставки.Первая часть экспозиции посвящена самому началу путешествий — сборам. "У нас есть дизайнеры, которые делают купальники, смягчающие негативный эффект от УФ-лучей, и при этом не мешают загару, — показывает Александра первую инсталляцию. — Можно выйти на пляж с длинными рукавами, в шортах и при этом загореть. Ребята из Челябинска делают чемоданы с датчиком Wi-Fi, чтобы знать, где он находится, и весами. Дизайнер Катя Копытина сделала хук-крючок, который можно носить с собой как брелок, открывать им двери, нажимать кнопки на терминале, не надевая перчаток".Тут все, что может понадобиться для путешествий: кеды, спортивные костюмы, зубные щетки, солнечные очки, путеводители. И все это – сделано в России.Еще одна инсталляция – одежда на манекенах со звериными головами. Они тоже экспонат. А вещи на них – премьера коллекции весна/лето 2022 года модельера Виктории Андреяновой.Она рассказывает, что жизнь до пандемии состояла из очень частых поездок. "Я два раза в год участвовала в выставке тканей в Париже, показывала свои работы в итальянском шоу-руме, — объясняет Виктория Андреянова. — Часть производства у меня в Китае, дочь живет в Бразилии. Мы путешествовали без оглядки, это было настолько легко – за три дня берешь билеты и летишь. То, что произошло, посадило нас дома, заставило работать на удаленке. Мы повернулись лицом к своему жилью, семье, начали испытывать радость от обычных бытовых моментов, но мечта о путешествиях она жива. И родилась коллекция". Это квинтэссенция впечатлений. Например, пальто с облаками представляет морское небо: полное ощущение релакса, когда ты лежишь на берегу и смотришь вверх. Плащ – отражение заката в океане. Все это выставлено на фоне фотографий, где пейзаж повторяется. Последняя часть выставки – о том, что дизайнеры привозят с собой из поездок. Как оказалось при подготовке, многие – ничего кроме впечатлений и фотографий. Но все же на полках и книги, и посуда и даже кусок чего-то похожего на дома с деревянным узором.Еще у выставки есть композитор, его музыку можно услышать на инсталляциях, а также взяв аудиогид. Это еще одно совпадение, как с коллекцией одежды о несбывшихся путешествиях. "Когда мы готовили выставку, узнали, что у современного композитора Виктора Осадчева выходит альбом - Journey/Путешествие", - рассказывает Александра Санькова.Посетить выставку и получить впечатления пусть от небольшого, но очень насыщенного путешествия, можно до 26 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210706/dostoprimechatelnosti-1739869937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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