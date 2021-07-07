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Минтруд проанализирует причины отказа в выплатах на детей до семи лет

Минтруд проанализирует причины отказа в выплатах на детей до семи лет - РИА Новости, 07.07.2021

Минтруд проанализирует причины отказа в выплатах на детей до семи лет

С 1 апреля выплата на детей от 3 до 7 лет назначена на 1,3 миллиона детей, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:58

2021-07-07T16:58

2021-07-07T17:13

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. С 1 апреля выплата на детей от 3 до 7 лет назначена на 1,3 миллиона детей, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Речь идет о выплате на детей от 3 до 7 лет включительно. С начала 2021 года мы существенно пересмотрели условия назначения этой выплаты, размер выплаты был увеличен, теперь он уже составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на детей", - рассказал Котяков на совещании с членами правительства.С 1 апреля, как обратил внимание министр, выплаты стали назначаться по новым правилам."С 1 апреля выплаты назначены уже 1 миллиону 300 тысячам детей", - добавил Котяков.Министр также уточнил, что выплата в размере 50% детского прожиточного минимума (ПМ) назначена на 172 тысячи детей, 75% ПМ - на 119 тысяч детей, 100% ПМ - на более чем 1 миллион детей."В общей сложности сейчас... выплаты получают семьи, воспитывающие 4 миллиона 100 тысяч детей", - подытожил министр.Минтруд проверил все региональные акты по выплате на детей от 3 до 7 лет, отличия от федеральных требований есть в нескольких субъектах, сообщил Котяков."Минтруд провел оперативный мониторинг всех региональных актов по выплате на детей от 3 до 7 лет, а также практики их применения. В нескольких субъектах были выявлены отличия от федеральных требований. И по этим субъектам руководство регионов также оперативно устраняет выявленные отклонения", - рассказал он.Котяков добавил, что Минтруд анализирует причины отказа в выплатах на детей от 3 до 7 лет, на сайте госуслуг создан канал для вопросов по выплатам."Минтрудом ведется мониторинг новых подходов, анализируются причины отказов, осуществляется методическая поддержка регионов. Для граждан на портале государственных услуг создан дополнительно отдельный канал обратной связи для вопросов и консультаций по этой выплате", - сообщил Котяков.Министр отметил, что во время прямой линии к президенту обратилась жительница Астраханской области с вопросом о назначении выплаты на детей. Котяков отметил, что региональный нормативный акт был принят корректно, а вот практика его применения вызвала обоснованные жалобы. Руководство региона уже приняло меры для исправления ситуации."Сейчас выплаты в Астраханской области идут уже по общим правилам, а неправомерно отклоненные с 1 апреля заявления будут пересмотрены", - добавил глава Минтруда.

https://ria.ru/20210701/posobiya-1739334540.html

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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество