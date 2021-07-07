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Путин дал поручения правительству по выплатам на детей до семи лет
Путин дал поручения правительству по выплатам на детей до семи лет - РИА Новости, 07.07.2021
Путин дал поручения правительству по выплатам на детей до семи лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа разобраться в ситуации с ежемесячными выплатами на детей от трех до семи лет. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:01
2021-07-07T15:58
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа разобраться в ситуации с ежемесячными выплатами на детей от трех до семи лет.В частности, речь идет о мониторинге "правоприменительных практик" в регионах.В перечне поручений также говорится о мерах "методического сопровождения" руководителей на местах и организации горячей линии, на которую россияне могли бы обратиться конкретно по этому вопросу.Внимание главы государства к нему привлекла жительница Астраханской области Оксана Плужникова. На прямой линии она пожаловалась на действия местных властей, которые отказывали в выплате такого пособия, если у заявителя не было дохода за каждый из 12 месяцев 2020 года. В постановлении федерального правительства такого требования не было, Минтруд позже признал его незаконным и призвал пересмотреть нормы.По данным кабмина, в прошлом году под эту программу подпадали более 4,5 миллиона детей.
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владимир путин, общество
Путин дал поручения правительству по выплатам на детей до семи лет
14:01 07.07.2021 (обновлено: 15:58 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин поручил до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей до семи лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа разобраться в ситуации с ежемесячными выплатами на детей от трех до семи лет.
В частности, речь идет о мониторинге "правоприменительных практик" в регионах.
В перечне поручений также говорится о мерах "методического сопровождения" руководителей на местах и организации горячей линии, на которую россияне могли бы обратиться конкретно по этому вопросу.
Внимание главы государства к нему привлекла жительница Астраханской области Оксана Плужникова. На прямой линии она пожаловалась на действия местных властей, которые отказывали в выплате такого пособия, если у заявителя не было дохода за каждый из 12 месяцев 2020 года. В постановлении федерального правительства такого требования не было, Минтруд позже признал его незаконным и призвал пересмотреть нормы.
По данным кабмина, в прошлом году под эту программу подпадали более 4,5 миллиона детей.
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