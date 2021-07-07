https://ria.ru/20210707/vybory-1740285832.html

Эксперты оценили уровень конкуренции на российских выборах

Эксперты оценили уровень конкуренции на российских выборах - РИА Новости, 07.07.2021

Эксперты оценили уровень конкуренции на российских выборах

На протяжении последних лет в России наблюдается увеличение уровня конкурентности на выборах всех уровней, и предстоящая избирательная кампания в Госдуму не... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:16

2021-07-07T16:16

2021-07-07T16:16

россия

центр политического анализа

павел данилин

политика

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. На протяжении последних лет в России наблюдается увеличение уровня конкурентности на выборах всех уровней, и предстоящая избирательная кампания в Госдуму не станет исключением. Об этом заявил председатель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на пресс-конференции в Москве."Мы однозначно видим, как возросло число выдвинутых и зарегистрированных кандидатов на муниципальном уровне, на выборах глав регионов, на выборах в заксобрания", – отметил он. Как свидетельствует доклад, подготовленный Фондом исследования проблем демократии, число кандидатов, выдвигающихся на муниципальные должности, в последние годы в среднем возросло в два раза, на уровне губернаторских выборов выдвинулось в полтора раза больше людей, также увеличилось количество зарегистрированных кандидатов.Кроме того, на региональном уровне наблюдается активизация деятельности партий. Так, если в 2019 году среднее число партий, выдвинувшихся на выборы в законодательные органы субъектов РФ, составляло 10,8, то в 2020 году эта цифра возросла до 11,7. Также увеличилось количество победивших партий, вошедших в региональные заксобрания."В среднем на регион постепенно растет число зарегистрированных. Также повышается уровень подготовки партий, их профессионализма – по партийным спискам выдвинутых больше, отказов меньше. И во многом это заслуга избирательных комиссий, которые работают проактивно, помогают с документами, заблаговременно указывают на недостатки и принимают документы повторно – это позитивная тенденция", – подчеркнул Григорьев.По мнению экспертов, эти тенденции создают хорошие предпосылки для участия малых партий на выборах в Госдуму, а следовательно, обострения конкуренции и привлечения большего внимания к осенней избирательной кампании."Все политические силы готовы к жесточайшей конкуренции, причем борьба идет и внутри партий. Основная интрига на выборах в Госдуму, которая нас ждет: как распределятся второе, третье, четвертое места и пройдет ли в состав пятая партия, поскольку как минимум Партия пенсионеров, "Новые люди" и "Яблоко" активно борются за пятое место", – пояснил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

https://ria.ru/20210706/vybory-1740097395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр политического анализа, павел данилин, политика