https://ria.ru/20210707/vybory-1740259770.html

"Гражданская платформа" сдала документы для заверения списков кандидатов

"Гражданская платформа" сдала документы для заверения списков кандидатов - РИА Новости, 07.07.2021

"Гражданская платформа" сдала документы для заверения списков кандидатов

Партия "Гражданская платформа" представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:02

2021-07-07T14:02

2021-07-07T14:02

россия

рифат шайхутдинов

госдума рф

политика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Партия "Гражданская платформа" представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.Лидером федеральной части списка "Гражданской платформы" стал председатель федерального политкомитета партии Рифат Шайхутдинов, в тройку также вошли заместитель председателя Сергей Милицкий и секретарь федерального политкомитета Валерий Вакарюк.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210707/vybory-1740206811.html

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россия, рифат шайхутдинов, госдума рф, политика