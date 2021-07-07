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"Гражданская платформа" сдала документы для заверения списков кандидатов
"Гражданская платформа" сдала документы для заверения списков кандидатов - РИА Новости, 07.07.2021
"Гражданская платформа" сдала документы для заверения списков кандидатов
Партия "Гражданская платформа" представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:02
2021-07-07T14:02
2021-07-07T14:02
россия
рифат шайхутдинов
госдума рф
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Партия "Гражданская платформа" представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.Лидером федеральной части списка "Гражданской платформы" стал председатель федерального политкомитета партии Рифат Шайхутдинов, в тройку также вошли заместитель председателя Сергей Милицкий и секретарь федерального политкомитета Валерий Вакарюк.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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россия, рифат шайхутдинов, госдума рф, политика
"Гражданская платформа" сдала документы для заверения списков кандидатов
"Гражданская платформа" передала ЦИК документы для заверения списков кандидатов в Госдуму