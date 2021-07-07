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Партия пенсионеров передала документы для заверения списка кандидатов
Партия пенсионеров передала документы для заверения списка кандидатов - РИА Новости, 07.07.2021
Партия пенсионеров передала документы для заверения списка кандидатов
Партия пенсионеров за социальную справедливость представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:48
2021-07-07T09:48
россия
андрей широков
российская партия пенсионеров за справедливость
госдума рф
политика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Партия пенсионеров за социальную справедливость представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.Общефедеральную часть списка партии возглавили председатель центрального совета Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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россия, андрей широков, российская партия пенсионеров за справедливость, госдума рф, политика
Партия пенсионеров передала документы для заверения списка кандидатов
09:48 07.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДелегат VI съезда партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Михайлов во время голосования на съезде партии
Делегат VI съезда партии Российская партия пенсионеров за социальную справедливость Владимир Михайлов во время голосования на съезде партии - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Партия пенсионеров передала ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Партия пенсионеров за социальную справедливость представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.
Общефедеральную часть списка партии возглавили председатель центрального совета Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 12:45
ЕР представила в ЦИК документы для заверения списка кандидатов
 
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