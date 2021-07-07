https://ria.ru/20210707/vybory-1740206811.html

Партия пенсионеров передала документы для заверения списка кандидатов

Партия пенсионеров передала документы для заверения списка кандидатов - РИА Новости, 07.07.2021

Партия пенсионеров передала документы для заверения списка кандидатов

Партия пенсионеров за социальную справедливость представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:48

2021-07-07T09:48

2021-07-07T09:48

россия

андрей широков

российская партия пенсионеров за справедливость

госдума рф

политика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Партия пенсионеров за социальную справедливость представила в Центризбирком РФ документы для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.Общефедеральную часть списка партии возглавили председатель центрального совета Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210706/vybory-1740077128.html

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россия, андрей широков, российская партия пенсионеров за справедливость, госдума рф, политика