https://ria.ru/20210707/voda-1740196537.html

В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды

В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды - РИА Новости, 07.07.2021

В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал комичными озвученные с... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T07:37

2021-07-07T07:37

2021-07-07T07:37

россия

республика крым

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал комичными озвученные с украинской стороны условия по возобновлению поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос" Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента "деоккупации" полуострова. По его словам, продажа воды или ее обмен не обсуждаются."Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, с учетом собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова и пополнения водохранилищ за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно."Перефразируя известный роман <…> сообщаем: "Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут", - подчеркнул Молохов.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210705/krym-1739934803.html

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россия, республика крым, украина, политика