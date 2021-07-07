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Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине - РИА Новости, 07.07.2021
Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
Минсельхоз РФ готов провести для Еврокомиссии консультации по разъяснению российского законодательства о винодельческой продукции, если подобный запрос... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:25
2021-07-07T16:25
2021-07-07T16:26
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
еврокомиссия
в мире
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ готов провести для Еврокомиссии консультации по разъяснению российского законодательства о винодельческой продукции, если подобный запрос поступит, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ."Информация либо запрос по данному вопросу от Европейской комиссии не поступали. В случае поступления Минсельхоз готов организовать консультации по разъяснению действующего законодательства в установленном порядке", - сообщили в министерстве.Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) на прошлой неделе сообщила российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", подписанными в минувшую пятницу.Поправки уточняют определения и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, исключается понятие "шампанское", его разрешается использовать в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласилась изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию. Однако директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь в понедельник подтвердила РИА Новости, что французская компания временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.Кроме того, представитель пресс-службы Еврокомиссии в понедельник заявила, что ЕК выступает против "закона о шампанском" в России, считая, что поправки могут ударить по поставкам вин. Представитель пресс-службы ЕК также сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия оценивает, нарушают ли новые российские нормы по алкогольной продукции обязательства страны перед ВТО, и готова предпринять меры.
https://ria.ru/20210706/shampanskoe-1740134361.html
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), еврокомиссия, в мире, экономика
Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25 07.07.2021 (обновлено: 16:26 07.07.2021)
Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы российского законодательства о вине
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ готов провести для Еврокомиссии консультации по разъяснению российского законодательства о винодельческой продукции, если подобный запрос поступит, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
"Информация либо запрос по данному вопросу от Европейской комиссии не поступали. В случае поступления Минсельхоз готов организовать консультации по разъяснению действующего законодательства в установленном порядке", - сообщили в министерстве.
Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) на прошлой неделе сообщила российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", подписанными в минувшую пятницу.
Поправки уточняют определения и вносят дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, исключается понятие "шампанское", его разрешается использовать в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.
Позже агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании сообщало, что Moet Hennessy согласилась изменить маркировку с "шампанского" на "игристое вино" для продукции, поставляемой в Россию. Однако директор по коммуникациям головного офиса Moet Hennessy Анн Катрин Грималь в понедельник подтвердила РИА Новости, что французская компания временно приостанавливает поставки шампанского в Россию в связи с новым законом.
Кроме того, представитель пресс-службы Еврокомиссии в понедельник заявила, что ЕК выступает против "закона о шампанском" в России, считая, что поправки могут ударить по поставкам вин. Представитель пресс-службы ЕК также сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия
оценивает, нарушают ли новые российские нормы по алкогольной продукции обязательства страны перед ВТО, и готова предпринять меры.