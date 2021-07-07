https://ria.ru/20210707/vaktsiny-1740155297.html

Война вакцин: как Европа борется со Sputnik V

Война вакцин: как Европа борется со Sputnik V - РИА Новости, 07.07.2021

Война вакцин: как Европа борется со Sputnik V

Тяжелая пята государственной диктатуры — власти Франции намерены ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда профессий. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:00

2021-07-07T08:00

2021-07-07T10:22

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

европа

авторы

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Тяжелая пята государственной диктатуры — власти Франции намерены ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда профессий.В их числе — медики всех уровней и те, кто работают в домах престарелых и иных социальных учреждениях.Обязательность означает принятие соответствующего законодательного акта, который и будет регламентировать возможность отказа от прививки.В случае отсутствия убедительных аргументов медотвода "отказнику" будет предложен либо перевод на иную должность, где служебные обязанности исключают прямой контакт с людьми (разницу, если заработная плата уменьшится, никто компенсировать не собирается), либо отпуск без сохранения содержания.Схожие правила уже действуют в Италии, где в точном соответствии с нормами демократии их пытаются оспорить те, кого эти меры затрагивают, но пока без особого успеха: суды не слишком охотно принимают к рассмотрению подобные иски, а решения юстиции можно предсказать, даже не читая материалы дела.ЕС на протяжении многих десятилетий позиционировал себя как метагосударство, где примат частных прав и свобод не подвергался сомнению, но пандемия смешала все карты и коронавирус расставил все и всех на свои места.Коллективное выше личного, что бы там ни говорили до начала эпохи заражений многочисленные бернары-анри леви и их адепты.Столкнувшись с пандемией и полностью провалив менеджмент на всех уровнях в момент кризиса, брюссельский ареопаг и власти стран сообщества решили поставить барьеры распространения инфекции с помощью массовой вакцинации. Это с одной стороны.А с другой — колоссальные темпы заражения, волны которых последовательно накрывали континент на протяжении последних полутора лет, не сдвинули ни на йоту главную мишень борьбы общеевропейцев. И это отнюдь не SARS-CoV-2, а Россия.Сражение с вирусом стало одним из эпизодов в войне с нашей страной.Создание и испытания российской вакцины, ее запуск в производство и начало прививочной кампании стали этапами битвы с целью и дискредитации самого эффективного коронавирусного препарата Sputnik V, и препятствованию массовой вакцинации в Российской Федерации.Партитура была составлена с учетом самых разных факторов, но основные из них следующие: подчинение правилам, которые вводит государство, есть демонстрация покорности и "неевропейскости"; Sputnik V "не может быть безопасным и эффективным", а сама прививка "нанесет непоправимый ущерб естественному иммунитету".Состав "оркестра", который должен был исполнить заказанную сюиту, известен — многочисленные "люди с хорошими лицами", за разный прайс или по зову души начавшие играть написанные для них каденции.В то же время, когда в самом ЕС за комментарий в поддержку тезиса о "естественном иммунитете" и за высказанное сомнение в эффективности прививки очень известного профессора медицины просто погнали с должности заведующего отделением крупной парижской больницы, в российских социальных сетях движение сторонников ровно той же идеи набирало рост и наливалось мускулатурой.Попытка выразить недоверие вакцине от Pfizer/BioNTech, придуманной, как теперь известно, за два дня, окончилась опалой для еще одного французского медика-скептика. Фильм Hold-Up, подвергавший сомнению компетентность европейских властей, изымался с платформ, на которых он был размещен. Зато в России антипрививочники и им сочувствующие получали все более широкие возможности для изложения своей позиции.Начало прививочной кампании в России было организовано настолько четко, что живущие в Европе граждане страны специально приезжали за получением обеих доз Sputnik V.И если Брюссель, кривясь, морщась и зажимая нос, Венгрии разрешил в результате размена (Будапешт снял возражения по бюджету сообщества) закупать Sputnik V, то второй стране — Словакии — фрондировать уже не позволили.Практически сразу после объявления о возможности закупки препарата был организован правительственный кризис, чтобы показать Братиславе, кто в доме хозяин, а потом в медиа сделали вброс о том, что поставленные дозы медикамента отличаются от полученных для апробации образцов.Характерно, что осуществили вброс с помощью украинских СМИ с пышными названиями вроде "Европейской правды".Братислава сдалась.Тем временем постепенно становились известны причины неторопливого рассмотрения документов Европейским агентством лекарственных средств, которые были предоставлены Россией.Брюссель показал себя во всей бюрократической красе и блеске двойных стандартов.Если заявки Pfizer/BioNTech и AstraZeneca (от которой вообще в итоге фактически отказались) рассматривались в ускоренном режиме, с нарушением всех норм (вместо месяцев изучение шло несколько дней), то со Sputnik V ситуация диаметрально противоположна: долгие недели ("нужна еще бумажка, нужны дополнительные данные и сведения").Регулярные созвоны между Москвой, Парижем и Берлином ни тогда, весной, ни сегодня, в зените лета, не должны вводить в заблуждение — решают в данном случае не главы государств и правительств, а европейские столоначальники.Они, тормозя одобрение Sputnik V на территории сообщества, одновременно стремились затормозить и процесс вакцинации в нашей стране. Эти действия точно, тютелька в тютельку, пушинка к пушинке, вписывались и вписываются в то, что не так давно шеф европейской дипломатии Боррель назвал "контейнментом России", то есть ограничением ее возможностей (даже если это все существует исключительно в головах европейских партнеров).В любом случае европейцам уже внушили, что "ничего хорошего из Москвы прийти не может", — даже когда рука Москвы в буквальном смысле оказалась единственной в Европе, протянутой Апеннинам в качестве жеста поддержки и помощи, когда российские военные медики спасали прошлым летом заболевших итальянских стариков.И когда в России настоятельно просят прививаться, Европа это рассматривает как "диктаторские замашки Кремля", а вот введение постепенной обязательной вакцинации от COVID-19 в странах ЕС только приветствуется и одобряется.Собственно, близорукость и неумение отличить союзника от противника — имманентное свойство политики, которую проводит европейский истеблишмент уже много десятилетий подряд.Однажды такая миопия привела к войне.Остается надеяться, что в противоборстве вакцин верх одержит здравый смысл. И забота, как любят говорить в ЕС, об "общем благе".Ну а Москва на фоне происходящего последние 18 месяцев практически ежедневно действует и в граде, и в мире как настоящий европеец и гуманист.Отринув предубеждения, презрев разногласия, она утверждает каждый день, что жизнь каждого человека — бесценна.И на этом фоне спокойной силы битва брюссельских честолюбий, амбиций и апломба в общем выглядит довольно жалким зрелищем.

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https://radiosputnik.ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739843807.html

https://ria.ru/20210703/sputnik-1739736794.html

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Елена Караева https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, европа, авторы