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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740347677.html
Около миллиона жителей Петербурга привились от коронавируса
Около миллиона жителей Петербурга привились от коронавируса - РИА Новости, 07.07.2021
Около миллиона жителей Петербурга привились от коронавируса
Около одного миллиона жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 734 тысяч полностью закончили цикл вакцинации, сообщает межведомственный... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T21:34
2021-07-07T21:34
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
санкт-петербург
вакцинация
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Около одного миллиона жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 734 тысяч полностью закончили цикл вакцинации, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции."С начала массовой вакцинации в Петербурге привились 998 316 человек. Из них 734 869 полностью завершили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.Отмечается, что за прошедшие сутки в городе первично привито 20 505 человек, вторично - 5817.В Петербурге в настоящее время работают 145 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады - часть из них прививает в 31 мобильном пункте, развернутом в дополнение к основным.Всего с начала вакцинации в город поступило 1 129 042 комплекта вакцины. Она ежедневно доставляется в пункты вакцинации. В настоящее время запас вакцины в городе составляет 130 685 комплектов доз.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, вакцинация, общество
Около миллиона жителей Петербурга привились от коронавируса
21:34 07.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушки в пункте вакцинации от коронавируса в ТК "Заневский каскад" в Санкт-Петербурге
Девушки в пункте вакцинации от коронавируса в ТК Заневский каскад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Около миллиона жителей Петербурга привились от COVID-19, из них 734 тысячи завершили вакцинацию

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Около одного миллиона жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 734 тысяч полностью закончили цикл вакцинации, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
"С начала массовой вакцинации в Петербурге привились 998 316 человек. Из них 734 869 полностью завершили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки в городе первично привито 20 505 человек, вторично - 5817.
В Петербурге в настоящее время работают 145 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады - часть из них прививает в 31 мобильном пункте, развернутом в дополнение к основным.
Всего с начала вакцинации в город поступило 1 129 042 комплекта вакцины. Она ежедневно доставляется в пункты вакцинации. В настоящее время запас вакцины в городе составляет 130 685 комплектов доз.
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