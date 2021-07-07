https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740347677.html

Около миллиона жителей Петербурга привились от коронавируса

Около миллиона жителей Петербурга привились от коронавируса - РИА Новости, 07.07.2021

Около миллиона жителей Петербурга привились от коронавируса

Около одного миллиона жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 734 тысяч полностью закончили цикл вакцинации, сообщает межведомственный... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T21:34

2021-07-07T21:34

2021-07-07T21:34

распространение коронавируса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Около одного миллиона жителей Санкт-Петербурга привились от COVID-19, из них более 734 тысяч полностью закончили цикл вакцинации, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции."С начала массовой вакцинации в Петербурге привились 998 316 человек. Из них 734 869 полностью завершили цикл вакцинации", - говорится в сообщении.Отмечается, что за прошедшие сутки в городе первично привито 20 505 человек, вторично - 5817.В Петербурге в настоящее время работают 145 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. Кроме того, работают выездные прививочные бригады - часть из них прививает в 31 мобильном пункте, развернутом в дополнение к основным.Всего с начала вакцинации в город поступило 1 129 042 комплекта вакцины. Она ежедневно доставляется в пункты вакцинации. В настоящее время запас вакцины в городе составляет 130 685 комплектов доз.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-07-07T21:34 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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