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Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего

Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего - РИА Новости, 07.07.2021

Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего

Хуже всего вакцинация от коронавируса идет в Дагестане, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:25

2021-07-07T16:25

2021-07-07T23:26

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Хуже всего вакцинация от коронавируса идет в Дагестане, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Лидерами по темпам вакцинации на сегодняшний день являются Чеченская Республика, Москва и Московская область, Тульская область, Краснодарский край, Кемеровская, Сахалинская, Белгородская области. Но должна отметить, что хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан", — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, только что прошло совещание с регионами, на котором "коллеги из Республики Дагестан заверили, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации"."Тем не менее показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают. Мы отметили все моменты, на которые, как нам кажется, важно обратить внимание коллегам", — добавила Голикова.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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