Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740287866.html
Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего - РИА Новости, 07.07.2021
Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
Хуже всего вакцинация от коронавируса идет в Дагестане, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:25
2021-07-07T23:26
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
республика дагестан
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:192:2766:1748_1920x0_80_0_0_066ba792e1a004b4af295d06992dae3d.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Хуже всего вакцинация от коронавируса идет в Дагестане, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Лидерами по темпам вакцинации на сегодняшний день являются Чеченская Республика, Москва и Московская область, Тульская область, Краснодарский край, Кемеровская, Сахалинская, Белгородская области. Но должна отметить, что хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан", — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, только что прошло совещание с регионами, на котором "коллеги из Республики Дагестан заверили, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации"."Тем не менее показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают. Мы отметили все моменты, на которые, как нам кажется, важно обратить внимание коллегам", — добавила Голикова.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6253dd760c00e89dabe4347bb52745f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, республика дагестан, здоровье - общество, общество
Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:25 07.07.2021 (обновлено: 23:26 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Голикова заявила, что хуже всего вакцинация от коронавируса идет в Дагестане

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Хуже всего вакцинация от коронавируса идет в Дагестане, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Лидерами по темпам вакцинации на сегодняшний день являются Чеченская Республика, Москва и Московская область, Тульская область, Краснодарский край, Кемеровская, Сахалинская, Белгородская области. Но должна отметить, что хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан", — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
По ее словам, только что прошло совещание с регионами, на котором "коллеги из Республики Дагестан заверили, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации".
"Тем не менее показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают. Мы отметили все моменты, на которые, как нам кажется, важно обратить внимание коллегам", — добавила Голикова.
Опрос
Какой вакциной от COVID-19 вы привились?
Проголосовали:
Вчера, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРеспублика ДагестанЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:02Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
05:18Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
05:07Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
05:04Россияне стали больше платить за ипотеку
Лента новостейМолния