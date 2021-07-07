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Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего - РИА Новости, 07.07.2021
Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
Хуже всего вакцинация от коронавируса идет в Дагестане, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:25
2021-07-07T16:25
2021-07-07T23:26
распространение коронавируса
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Хуже всего вакцинация от коронавируса идет в Дагестане, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Лидерами по темпам вакцинации на сегодняшний день являются Чеченская Республика, Москва и Московская область, Тульская область, Краснодарский край, Кемеровская, Сахалинская, Белгородская области. Но должна отметить, что хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан", — сказала Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, только что прошло совещание с регионами, на котором "коллеги из Республики Дагестан заверили, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации"."Тем не менее показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают. Мы отметили все моменты, на которые, как нам кажется, важно обратить внимание коллегам", — добавила Голикова.
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Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:25 07.07.2021 (обновлено: 23:26 07.07.2021)
Голикова заявила, что хуже всего вакцинация от коронавируса идет в Дагестане