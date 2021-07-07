https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740214841.html

Москва вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации от коронавируса

Москва вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 07.07.2021

Москва вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации от коронавируса

Москва впервые с весны вошла в список лидеров по темпам вакцинации от COVID-19 — столичный регион занял четвертое место. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:38

2021-07-07T10:38

2021-07-07T10:57

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

чукотский автономный округ

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Москва впервые с весны вошла в список лидеров по темпам вакцинации от COVID-19 — столичный регион занял четвертое место.Как сообщило агентство РБК, рейтинг по-прежнему возглавляет Чукотский автономный округ (33,07 процента привитых), на втором месте — Белгородская область (30,86 процента). Замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ (24,8 процента). В столице процедуру прошли 23,71 процента населения. При этом Московская область также вошла в десятку лучших и расположилась на шестой строчке (23,3 процента). Учитываются и те, кто получил лишь один компонент вакцины.Согласно результатам исследования, за две недели число полностью привитых россиян выросло на 2,9 процента.Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре имени академика Гамалеи, — "Спутник V".Помимо этого, российские ученые создали вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" при Роспотребнадзоре) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). В начале мая стало известно о регистрации четвертого препарата — однокомпонентного "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740205465.html

чукотский автономный округ

москва

московская область (подмосковье)

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, чукотский автономный округ, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), общество