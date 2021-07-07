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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740214841.html
Москва вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации от коронавируса
Москва вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 07.07.2021
Москва вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации от коронавируса
Москва впервые с весны вошла в список лидеров по темпам вакцинации от COVID-19 — столичный регион занял четвертое место. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:38
2021-07-07T10:57
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
чукотский автономный округ
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Москва впервые с весны вошла в список лидеров по темпам вакцинации от COVID-19 — столичный регион занял четвертое место.Как сообщило агентство РБК, рейтинг по-прежнему возглавляет Чукотский автономный округ (33,07 процента привитых), на втором месте — Белгородская область (30,86 процента). Замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ (24,8 процента). В столице процедуру прошли 23,71 процента населения. При этом Московская область также вошла в десятку лучших и расположилась на шестой строчке (23,3 процента). Учитываются и те, кто получил лишь один компонент вакцины.Согласно результатам исследования, за две недели число полностью привитых россиян выросло на 2,9 процента.Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре имени академика Гамалеи, — "Спутник V".Помимо этого, российские ученые создали вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" при Роспотребнадзоре) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). В начале мая стало известно о регистрации четвертого препарата — однокомпонентного "Спутник Лайт".
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чукотский автономный округ
москва
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, чукотский автономный округ, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), общество
Москва вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации от коронавируса
10:38 07.07.2021 (обновлено: 10:57 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках сертификат о вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Арена Плаза" в Москве
Медицинский работник держит в руках сертификат о вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре Арена Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Москва вошла в пятерку лучших регионов по темпам вакцинации от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Москва впервые с весны вошла в список лидеров по темпам вакцинации от COVID-19 — столичный регион занял четвертое место.
Как сообщило агентство РБК, рейтинг по-прежнему возглавляет Чукотский автономный округ (33,07 процента привитых), на втором месте — Белгородская область (30,86 процента). Замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ (24,8 процента).
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
09:39Распространение коронавируса
В Nature вышла статья об эффективности и безопасности "Спутника V"
В столице процедуру прошли 23,71 процента населения. При этом Московская область также вошла в десятку лучших и расположилась на шестой строчке (23,3 процента). Учитываются и те, кто получил лишь один компонент вакцины.
Согласно результатам исследования, за две недели число полностью привитых россиян выросло на 2,9 процента.
Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре имени академика Гамалеи, — "Спутник V".
Помимо этого, российские ученые создали вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" при Роспотребнадзоре) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). В начале мая стало известно о регистрации четвертого препарата — однокомпонентного "Спутник Лайт".
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЧукотский автономный округЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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