https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740207673.html

ОНФ запустил информационную кампанию о важности вакцинации от COVID-19

ОНФ запустил информационную кампанию о важности вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021

ОНФ запустил информационную кампанию о важности вакцинации от COVID-19

Общероссийский народный фронт запустил информационную кампанию о важности вакцинации от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:58

2021-07-07T09:58

2021-07-07T09:58

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общероссийский народный фронт

самара

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пермь

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Общероссийский народный фронт запустил информационную кампанию о важности вакцинации от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения."Федеральная информационная кампания о важности вакцинации сегодня особенно нужна. Рекламная кампания является полностью некоммерческой, размещается бесплатно и поддержана нашим медиа-партнером", – сказал заместитель руководителя ОНФ по региональной работе Артем Бичаев, слова которого приводятся в сообщении.По данным пресс-службы, с информацией о горячей линии "Вакцинация? Будь уверен!" ОНФ обращается с экранов на улицах Москвы, Питера, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары, Уфы, Перми, Волгограда, Тюмени и Сочи.По данным пресс-службы, задействовано 36 тысяч квадратных метров цифровых поверхностей."На долю увидевших сообщение придется около 19% населения страны. Итоговый охват превысит 25 миллионов человек с частотой 13 показов на каждого зрителя", - рассказали в ОНФ.

https://ria.ru/20210706/sobyanin-1740081144.html

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html

самара

волгоград

пермь

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