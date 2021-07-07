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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740207673.html
ОНФ запустил информационную кампанию о важности вакцинации от COVID-19
ОНФ запустил информационную кампанию о важности вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021
ОНФ запустил информационную кампанию о важности вакцинации от COVID-19
Общероссийский народный фронт запустил информационную кампанию о важности вакцинации от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:58
2021-07-07T09:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общероссийский народный фронт
самара
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пермь
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Общероссийский народный фронт запустил информационную кампанию о важности вакцинации от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения."Федеральная информационная кампания о важности вакцинации сегодня особенно нужна. Рекламная кампания является полностью некоммерческой, размещается бесплатно и поддержана нашим медиа-партнером", – сказал заместитель руководителя ОНФ по региональной работе Артем Бичаев, слова которого приводятся в сообщении.По данным пресс-службы, с информацией о горячей линии "Вакцинация? Будь уверен!" ОНФ обращается с экранов на улицах Москвы, Питера, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары, Уфы, Перми, Волгограда, Тюмени и Сочи.По данным пресс-службы, задействовано 36 тысяч квадратных метров цифровых поверхностей."На долю увидевших сообщение придется около 19% населения страны. Итоговый охват превысит 25 миллионов человек с частотой 13 показов на каждого зрителя", - рассказали в ОНФ.
https://ria.ru/20210706/sobyanin-1740081144.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общероссийский народный фронт, самара, волгоград, пермь, общество
ОНФ запустил информационную кампанию о важности вакцинации от COVID-19
09:58 07.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Общероссийский народный фронт запустил информационную кампанию о вакцинации от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Общероссийский народный фронт запустил информационную кампанию о важности вакцинации от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе движения.
"Федеральная информационная кампания о важности вакцинации сегодня особенно нужна. Рекламная кампания является полностью некоммерческой, размещается бесплатно и поддержана нашим медиа-партнером", – сказал заместитель руководителя ОНФ по региональной работе Артем Бичаев, слова которого приводятся в сообщении.
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По данным пресс-службы, с информацией о горячей линии "Вакцинация? Будь уверен!" ОНФ обращается с экранов на улицах Москвы, Питера, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Самары, Уфы, Перми, Волгограда, Тюмени и Сочи.
По данным пресс-службы, задействовано 36 тысяч квадратных метров цифровых поверхностей.
"На долю увидевших сообщение придется около 19% населения страны. Итоговый охват превысит 25 миллионов человек с частотой 13 показов на каждого зрителя", - рассказали в ОНФ.
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