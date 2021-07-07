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Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку

Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку - РИА Новости, 07.07.2021

Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку

Губернатор Амурской области Василий Орлов, который в декабре 2020 года переболел COVID-19, сделал прививку. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:14

2021-07-07T08:14

2021-07-07T08:14

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василий орлов (губернатор)

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов, который в декабре 2020 года переболел COVID-19, сделал прививку."Заехал в больницу в Верхнезейском. Сделал прививку", - сообщил Орлов на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее видео.Орлов в январе этого года рассказал журналистам, что у него была пневмония.

https://ria.ru/20210702/vaktsinatsiya-1739655303.html

амурская область

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2021

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