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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740197585.html
Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку - РИА Новости, 07.07.2021
Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
Губернатор Амурской области Василий Орлов, который в декабре 2020 года переболел COVID-19, сделал прививку. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:14
2021-07-07T08:14
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов, который в декабре 2020 года переболел COVID-19, сделал прививку."Заехал в больницу в Верхнезейском. Сделал прививку", - сообщил Орлов на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее видео.Орлов в январе этого года рассказал журналистам, что у него была пневмония.
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Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
08:14 07.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов, который в декабре 2020 года переболел COVID-19, сделал прививку.
"Заехал в больницу в Верхнезейском. Сделал прививку", - сообщил Орлов на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее видео.
Орлов в январе этого года рассказал журналистам, что у него была пневмония.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 17:56Распространение коронавируса
Губернатор Костромской области сделал прививку от коронавируса
 
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