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Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку - РИА Новости, 07.07.2021
Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
Губернатор Амурской области Василий Орлов, который в декабре 2020 года переболел COVID-19, сделал прививку. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:14
2021-07-07T08:14
2021-07-07T08:14
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василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов, который в декабре 2020 года переболел COVID-19, сделал прививку."Заехал в больницу в Верхнезейском. Сделал прививку", - сообщил Орлов на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее видео.Орлов в январе этого года рассказал журналистам, что у него была пневмония.
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Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку
Губернатор Приамурья, переболевший COVID-19 в декабре, сделал прививку