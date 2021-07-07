https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740202887.html

Ракова рассказала о реакции подростков на вакцину от коронавируса

Ракова рассказала о реакции подростков на вакцину от коронавируса - РИА Новости, 07.07.2021

Ракова рассказала о реакции подростков на вакцину от коронавируса

Все участники испытаний вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет чувствуют себя хорошо, только у двоих немного поднялась температура, сообщила журналистам... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:22

2021-07-07T09:22

2021-07-07T09:40

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анастасия ракова

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все участники испытаний вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет чувствуют себя хорошо, только у двоих немного поднялась температура, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Вчера начался процесс первых вакцинаций - 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 - в Детской больнице им. З.А. Башляевой и 10 - в Морозовской детской больнице. За их состоянием следят медики, лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры, в целом все ребята чувствуют себя хорошо", - рассказала заммэра.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1739823685.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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