https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740202887.html
Ракова рассказала о реакции подростков на вакцину от коронавируса
Ракова рассказала о реакции подростков на вакцину от коронавируса - РИА Новости, 07.07.2021
Ракова рассказала о реакции подростков на вакцину от коронавируса
Все участники испытаний вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет чувствуют себя хорошо, только у двоих немного поднялась температура, сообщила журналистам... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:22
2021-07-07T09:22
2021-07-07T09:40
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Все участники испытаний вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет чувствуют себя хорошо, только у двоих немного поднялась температура, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Вчера начался процесс первых вакцинаций - 21 человек уже получил первый компонент вакцины, из них 11 - в Детской больнице им. З.А. Башляевой и 10 - в Морозовской детской больнице. За их состоянием следят медики, лишь у двух участников исследования отмечается небольшое повышение температуры, в целом все ребята чувствуют себя хорошо", - рассказала заммэра.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество
Ракова рассказала о реакции подростков на вакцину от коронавируса
09:22 07.07.2021 (обновлено: 09:40 07.07.2021)
У двух участников исследования вакцины для подростков в Москве поднялась температура