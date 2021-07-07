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Москву очистили от завалов после сильнейшего урагана
Москву очистили от завалов после сильнейшего урагана - РИА Новости, 07.07.2021
Москву очистили от завалов после сильнейшего урагана
28 июня сильнейший ливень обрушился на столицу. Были затоплены улицы и станции метро. Ураган повалил деревья, повредил кровли домов, машины. В кратчайшие сроки сотрудники городских коммунальных служб ликвидировали последствия стихийного бедствия.
2021-07-07T22:01
2021-07-07T22:01
2021-07-07T22:33
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Москву очистили от завалов после сильнейшего урагана
28 июня сильнейший ливень обрушился на столицу. Были затоплены улицы и станции метро. Ураган повалил деревья, повредил кровли домов, машины. В кратчайшие сроки сотрудники городских коммунальных служб ликвидировали последствия стихийного бедствия.
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PT0M33S
РИА Новости
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шторм в москве и подмосковье, москва
Москву очистили от завалов после сильнейшего урагана
28 июня сильнейший ливень обрушился на столицу. Были затоплены улицы и станции метро. Ураган повалил деревья, повредил кровли домов, машины. В кратчайшие сроки сотрудники городских коммунальных служб ликвидировали последствия стихийного бедствия.
2021-07-07T22:01
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Москву очистили от завалов после сильнейшего урагана
22:01 07.07.2021 (обновлено: 22:33 07.07.2021)
28 июня сильнейший ливень обрушился на столицу. Были затоплены улицы и станции метро. Ураган повалил деревья, повредил кровли домов, машины. В кратчайшие сроки сотрудники городских коммунальных служб ликвидировали последствия стихийного бедствия.