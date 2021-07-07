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Генерал ВСУ назвал сроки "нападения" России на Украину
Генерал ВСУ назвал сроки "нападения" России на Украину - РИА Новости, 07.07.2021
Генерал ВСУ назвал сроки "нападения" России на Украину
Россия "обостряет" конфликт вокруг Украины и может напасть на нее в скором времени, считает бывший замначальника Генштаба украинских Вооруженных сил Игорь... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:12
2021-07-07T15:28
россия
игорь романенко
нато
владимир зеленский
джо байден
сша
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россия "обостряет" конфликт вокруг Украины и может напасть на нее в скором времени, считает бывший замначальника Генштаба украинских Вооруженных сил Игорь Романенко.По его словам, на юге параллельно с учениями НАТО Москва совершает собственные маневры и устраивает "провокации". При этом на севере стало опасно из-за действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, распорядившегося закрыть границу с Украиной.Генерал также обвинил Россию в нежелании "приостановить стрельбу" в Донбассе."Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет "защищать своих граждан" на этой территории", — заявил Романенко в беседе с изданием "Телеграф".По его прогнозам, Москва вряд ли нападет на Украину в июле — до встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, после которых могут принять решение о переговорах с Владимиром Путиным. Романенко уверен, что именно саммит украинского и российского лидеров или его отсутствие могут привести к эскалации конфликта вплоть до локальной войны.Как указал генерал, у Москвы хватит сил, чтобы вести боевые действия по разным направлениям. Напасть на Украину она может в конце лета или в начале осени, добавил он. Эти предположения он объяснил предстоящими совместными учениями с Белоруссией, "под видом которых Россия может нарастить силы дополнительно".Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/donbass-1740205311.html
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россия, игорь романенко, нато, владимир зеленский, джо байден, сша, киев, украина, в мире
Генерал ВСУ назвал сроки "нападения" России на Украину
14:12 07.07.2021 (обновлено: 15:28 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГенерал-лейтенант запаса, профессор, военный эксперт Игорь Романенко
Генерал-лейтенант запаса, профессор, военный эксперт Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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Украинский генерал Романенко спрогнозировал скорое "нападение" России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россия "обостряет" конфликт вокруг Украины и может напасть на нее в скором времени, считает бывший замначальника Генштаба украинских Вооруженных сил Игорь Романенко.
По его словам, на юге параллельно с учениями НАТО Москва совершает собственные маневры и устраивает "провокации". При этом на севере стало опасно из-за действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, распорядившегося закрыть границу с Украиной.
Генерал также обвинил Россию в нежелании "приостановить стрельбу" в Донбассе.
"Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет "защищать своих граждан" на этой территории", — заявил Романенко в беседе с изданием "Телеграф".
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По его прогнозам, Москва вряд ли нападет на Украину в июле — до встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, после которых могут принять решение о переговорах с Владимиром Путиным. Романенко уверен, что именно саммит украинского и российского лидеров или его отсутствие могут привести к эскалации конфликта вплоть до локальной войны.
Как указал генерал, у Москвы хватит сил, чтобы вести боевые действия по разным направлениям. Напасть на Украину она может в конце лета или в начале осени, добавил он. Эти предположения он объяснил предстоящими совместными учениями с Белоруссией, "под видом которых Россия может нарастить силы дополнительно".
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Кремль не раз опровергал эти обвинения, подчеркивая, что заинтересован в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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