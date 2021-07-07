https://ria.ru/20210707/uilan-1740247790.html

Защита Уилана попросила перевести его отбывать наказание в США

Защита Уилана попросила перевести его отбывать наказание в США - РИА Новости, 07.07.2021

Защита Уилана попросила перевести его отбывать наказание в США

Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана решила добиваться его перевода из российской в американскую тюрьму, сообщила РИА Новости в среду его... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:17

2021-07-07T13:17

2021-07-07T13:30

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дело пола уилана

россия

пол уилан

московский городской суд

сша

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана решила добиваться его перевода из российской в американскую тюрьму, сообщила РИА Новости в среду его адвокат Ольга Карлова."Мы готовим ходатайство в Мосгорсуд о переводе Уилана для отбывания наказания в США. Об этом он нас попросил, когда мы встречались с ним в колонии. У нас есть такая возможность по статье 470 УПК", - сказала собеседница агентства.До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды бывший морпех США, он заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября был этапирован из СИЗО.

https://ria.ru/20210615/kreml-1737060274.html

https://ria.ru/20210617/amerikatsy-1737487578.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело пола уилана, россия, пол уилан, московский городской суд, сша, в мире