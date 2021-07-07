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Защита Уилана попросила перевести его отбывать наказание в США
Защита Уилана попросила перевести его отбывать наказание в США - РИА Новости, 07.07.2021
Защита Уилана попросила перевести его отбывать наказание в США
Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана решила добиваться его перевода из российской в американскую тюрьму, сообщила РИА Новости в среду его... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:17
2021-07-07T13:30
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дело пола уилана
россия
пол уилан
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сша
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана решила добиваться его перевода из российской в американскую тюрьму, сообщила РИА Новости в среду его адвокат Ольга Карлова."Мы готовим ходатайство в Мосгорсуд о переводе Уилана для отбывания наказания в США. Об этом он нас попросил, когда мы встречались с ним в колонии. У нас есть такая возможность по статье 470 УПК", - сказала собеседница агентства.До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды бывший морпех США, он заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября был этапирован из СИЗО.
https://ria.ru/20210615/kreml-1737060274.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело пола уилана, россия, пол уилан, московский городской суд, сша, в мире
Защита Уилана попросила перевести его отбывать наказание в США
13:17 07.07.2021 (обновлено: 13:30 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Защита осужденного за шпионаж Уилана попросила Мосгорсуд перевести его отбывать наказание в США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана решила добиваться его перевода из российской в американскую тюрьму, сообщила РИА Новости в среду его адвокат Ольга Карлова.
"Мы готовим ходатайство в Мосгорсуд о переводе Уилана для отбывания наказания в США. Об этом он нас попросил, когда мы встречались с ним в колонии. У нас есть такая возможность по статье 470 УПК", - сказала собеседница агентства.
До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды бывший морпех США, он заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.
Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.
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Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США.
Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
Сейчас Уилан отбывает срок в колонии в Мордовии. Он не стал обжаловать решение суда, надеясь скорого обмена, но, не дождавшись его, в начале сентября был этапирован из СИЗО.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дело Пола УиланаРоссияПол УиланМосковский городской судСШАВ мире
 
 
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