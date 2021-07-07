https://ria.ru/20210707/udmurtiya-1740341897.html

Бречалов рассказал о производстве элитных итальянских сыров в Удмуртии

Бречалов рассказал о производстве элитных итальянских сыров в Удмуртии - РИА Новости, 07.07.2021

Бречалов рассказал о производстве элитных итальянских сыров в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в регионе начали выпускать элитные сорта итальянских сыров из молока датских коров. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T20:17

2021-07-07T20:17

2021-07-07T20:17

удмуртская республика

александр бречалов

киясовский район

экономика

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УФА, 7 июл – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что в регионе начали выпускать элитные сорта итальянских сыров из молока датских коров."Элитные сорта итальянских сыров - моцарелла, буррата, рикотта – под маркой LatteLuna теперь выпускаются в Киясовском районе на экоферме "Дубровское", - написал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте" по итогам рабочей поездки в район.По его данным, "общая стоимость первого этапа масштабного инвестиционного проекта составила 2,8 миллиарда рублей. На эти средства построен зерносушильный комплекс, закуплена техника и инструменты. Введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма и козоферма, завезены 12 тысячи датских племенных коров и 990 голландских коз. И самое главное – запущен цех по переработке 25 тонн молока в сутки с современным сыроваренным оборудованием".Бречалов отметил, что предприятие получило необходимые сертификаты качества и сегодня налаживает поставки. В планах – не только российский, но и международный рынок."На экоферме работают 185 сотрудников. До конца года директор Анатолий Носуленко планирует расширить штат еще на 50-70 человек. Уверен – в соискателях не будет недостатка, поскольку средняя зарплата на предприятии – более 47 тысяч рублей. Это самый высокий показатель в районе", - рассказал глава Удмуртии.По его словам, экоферма обеспечивает жильем своих специалистов. Здесь уже построили общежитие и пять благоустроенных домов для работников хозяйства. Власти Удмуртии в прошлом году реконструировали здесь дорогу протяженностью свыше 11 километров, которая так нужна для развития территории."Таких масштабных хозяйств по количество рабочих мест и площадей у нас действительно немного. Кроме того, руководство старается обустроить инфраструктуру, создать прекрасные условия для своих сотрудников, и нужно продолжать над этим работать, в том числе и с нашей поддержкой. Такие изменения несут улучшение качества жизни в населенном пункте, создают экономику и системный эффект развития для всего района", — цитирует пресс-служба Бречалова по итогам поездки в район.

https://ria.ru/20210604/brechalov-1735560723.html

https://ria.ru/20210704/stroitelstvo-1739805863.html

киясовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, киясовский район, экономика