https://ria.ru/20210707/ucheniya-1740192065.html

"Надо отомстить": японцев возмутили российские ракетные стрельбы

"Надо отомстить": японцев возмутили российские ракетные стрельбы - РИА Новости, 07.07.2021

"Надо отомстить": японцев возмутили российские ракетные стрельбы

Японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T04:12

2021-07-07T04:12

2021-07-07T04:12

кацунобу като

россия

нато

курильские острова

япония

в мире

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море.Ранее генсек японского кабмина Кацунобу Като заявил, что власти страны внимательно следят за военной активностью России в приграничных районах и призывают Москву полностью обеспечить безопасность японского судоходства в связи с данными о планируемых ракетных стрельбах. По словам Като, Россия планирует учения в акватории Японского моря с 7 по 9 июля.Как говорится в материале Sankei Shimbun, Россия усиливает свое военное присутствие в Японском море, в частности, осуществив в июле позапрошлого года и декабре прошлого совместные патрульные облеты акватории этого моря группами с участием российских и китайских бомбардировщиков, а также разместив системы ПВО и ПРО на Курильских островах.Публикация вызвала активный отклик японских читателей в комментариях на портале Yahoo News Japan."Надо отомстить России! Вот правильно сделала Япония, что направила своего наблюдателя на военные учения НАТО и Украины Sea Breeze в Черном море", - заявил hy3."Пора заканчивать с этими мечтами насчет мирного договора с Россией. Неотложным делом является наращивание нами нашего военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях. Надо довести наши военные расходы до пяти процентов ВВП, строить новые корабли, боевые самолеты и подводные лодки!" – призвал пользователь satan."Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?" – задался вопросом kvx."Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки?" – задался вопросом uen."Опять наше правительство примется выражать "сожаления". Япония превращается в жалкого цыпленка!" – добавил usa.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210705/more-1740010917.html

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россия

курильские острова

япония

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кацунобу като, россия, нато, курильские острова, япония, в мире