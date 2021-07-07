"Надо отомстить": японцев возмутили российские ракетные стрельбы
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2015" в Приморском крае
Японские читатели прокомментировали планы России провести ракетные стрельбы
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море.
Ранее генсек японского кабмина Кацунобу Като заявил, что власти страны внимательно следят за военной активностью России в приграничных районах и призывают Москву полностью обеспечить безопасность японского судоходства в связи с данными о планируемых ракетных стрельбах. По словам Като, Россия планирует учения в акватории Японского моря с 7 по 9 июля.
Как говорится в материале Sankei Shimbun, Россия усиливает свое военное присутствие в Японском море, в частности, осуществив в июле позапрошлого года и декабре прошлого совместные патрульные облеты акватории этого моря группами с участием российских и китайских бомбардировщиков, а также разместив системы ПВО и ПРО на Курильских островах.
Публикация вызвала активный отклик японских читателей в комментариях на портале Yahoo News Japan.
"Пора заканчивать с этими мечтами насчет мирного договора с Россией. Неотложным делом является наращивание нами нашего военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях. Надо довести наши военные расходы до пяти процентов ВВП, строить новые корабли, боевые самолеты и подводные лодки!" – призвал пользователь satan.
"Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?" – задался вопросом kvx.
"Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки?" – задался вопросом uen.
"Опять наше правительство примется выражать "сожаления". Япония превращается в жалкого цыпленка!" – добавил usa.
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