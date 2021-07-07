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"Надо отомстить": японцев возмутили российские ракетные стрельбы
"Надо отомстить": японцев возмутили российские ракетные стрельбы - РИА Новости, 07.07.2021
"Надо отомстить": японцев возмутили российские ракетные стрельбы
Японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T04:12
2021-07-07T04:12
кацунобу като
россия
нато
курильские острова
япония
в мире
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море.Ранее генсек японского кабмина Кацунобу Като заявил, что власти страны внимательно следят за военной активностью России в приграничных районах и призывают Москву полностью обеспечить безопасность японского судоходства в связи с данными о планируемых ракетных стрельбах. По словам Като, Россия планирует учения в акватории Японского моря с 7 по 9 июля.Как говорится в материале Sankei Shimbun, Россия усиливает свое военное присутствие в Японском море, в частности, осуществив в июле позапрошлого года и декабре прошлого совместные патрульные облеты акватории этого моря группами с участием российских и китайских бомбардировщиков, а также разместив системы ПВО и ПРО на Курильских островах.Публикация вызвала активный отклик японских читателей в комментариях на портале Yahoo News Japan."Надо отомстить России! Вот правильно сделала Япония, что направила своего наблюдателя на военные учения НАТО и Украины Sea Breeze в Черном море", - заявил hy3."Пора заканчивать с этими мечтами насчет мирного договора с Россией. Неотложным делом является наращивание нами нашего военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях. Надо довести наши военные расходы до пяти процентов ВВП, строить новые корабли, боевые самолеты и подводные лодки!" – призвал пользователь satan."Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?" – задался вопросом kvx."Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки?" – задался вопросом uen."Опять наше правительство примется выражать "сожаления". Япония превращается в жалкого цыпленка!" – добавил usa.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210705/more-1740010917.html
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кацунобу като, россия, нато, курильские острова, япония, в мире
"Надо отомстить": японцев возмутили российские ракетные стрельбы
04:12 07.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2015" в Приморском крае
Корабли Тихоокеанского флота РФ во время военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие - 2015 в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Японские читатели прокомментировали планы России провести ракетные стрельбы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море.
Ранее генсек японского кабмина Кацунобу Като заявил, что власти страны внимательно следят за военной активностью России в приграничных районах и призывают Москву полностью обеспечить безопасность японского судоходства в связи с данными о планируемых ракетных стрельбах. По словам Като, Россия планирует учения в акватории Японского моря с 7 по 9 июля.
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Как говорится в материале Sankei Shimbun, Россия усиливает свое военное присутствие в Японском море, в частности, осуществив в июле позапрошлого года и декабре прошлого совместные патрульные облеты акватории этого моря группами с участием российских и китайских бомбардировщиков, а также разместив системы ПВО и ПРО на Курильских островах.
Публикация вызвала активный отклик японских читателей в комментариях на портале Yahoo News Japan.
"Надо отомстить России! Вот правильно сделала Япония, что направила своего наблюдателя на военные учения НАТО и Украины Sea Breeze в Черном море", - заявил hy3.
"Пора заканчивать с этими мечтами насчет мирного договора с Россией. Неотложным делом является наращивание нами нашего военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях. Надо довести наши военные расходы до пяти процентов ВВП, строить новые корабли, боевые самолеты и подводные лодки!" – призвал пользователь satan.
"Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?" – задался вопросом kvx.
"Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки?" – задался вопросом uen.
"Опять наше правительство примется выражать "сожаления". Япония превращается в жалкого цыпленка!" – добавил usa.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Кацунобу КатоРоссияНАТОКурильские островаЯпонияВ мире
 
 
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