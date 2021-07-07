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В Подмосковье полицейского убили из-за замечания пьяному мужчине

В Подмосковье полицейского убили из-за замечания пьяному мужчине - РИА Новости, 07.07.2021

В Подмосковье полицейского убили из-за замечания пьяному мужчине

Полицейского убили из-за замечания пьяному на детской площадке в подмосковном Щелково, подозреваемый задержан, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:20

2021-07-07T09:20

2021-07-07T11:55

гумвд по московской области

татьяна петрова

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

щелково

происшествия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Полицейского убили из-за замечания пьяному на детской площадке в подмосковном Щелково, подозреваемый задержан, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.По данным следствия, во вторник сотрудник полиции шел домой с работы, был не при исполнении обязанностей и без формы. Как отмечает СК, полицейский сделал замечание мужчине, распивавшему спиртные напитки на детской площадке, между ними возник конфликт, подозреваемый два раза ударил полицейского ножом в грудь."Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на детской площадке из-за сделанного замечания", — сказала Врадий.Как рассказала представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, полицейский сделал замечание двум поссорившимся собутыльникам. "Установлено, что в ходе распития спиртных напитков между двумя ранее судимыми гражданами возник конфликт. В указанный момент к ним подошел мужчина, сделав замечание о недопустимости подобного поведения и прекращении противоправного поведения", — отметила она. По словам Петровой, после этого замечания злоумышленник и нанес полицейскому удар ножом в грудь.Погибшим оказался оперативный дежурный дежурной части отдела полиции № 2 МУ МВД России "Власиха", добавила Петрова.

https://ria.ru/20210609/izbienie-1736341902.html

россия

щелково

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гумвд по московской области, татьяна петрова, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), щелково, происшествия