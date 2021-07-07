https://ria.ru/20210707/tyumen-1740206567.html

Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке "опасный предмет"

Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке "опасный предмет" - РИА Новости, 07.07.2021

Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке "опасный предмет"

Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке "опасный предмет" и потребовал деньги, в отделении находятся два сотрудника банка, сообщается на сайте УМВД по... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:46

2021-07-07T09:46

2021-07-07T09:47

захват отделения сбербанка в тюмени

сбербанк россии

тюмень

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке "опасный предмет" и потребовал деньги, в отделении находятся два сотрудника банка, сообщается на сайте УМВД по Тюменской области.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что неизвестный в среду взял заложников в отделении Сбербанка в Тюмени."В 9 часов 20 минут (7.20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт города Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства", - говорится в сообщении.По предварительным данным ведомства, в отделении банка находятся двое сотрудников. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы.

тюмень

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват отделения сбербанка в тюмени, сбербанк россии, тюмень, происшествия