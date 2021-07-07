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Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке "опасный предмет"
Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке "опасный предмет" - РИА Новости, 07.07.2021
Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке "опасный предмет"
Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке "опасный предмет" и потребовал деньги, в отделении находятся два сотрудника банка, сообщается на сайте УМВД по... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:46
2021-07-07T09:46
2021-07-07T09:47
захват отделения сбербанка в тюмени
сбербанк россии
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке "опасный предмет" и потребовал деньги, в отделении находятся два сотрудника банка, сообщается на сайте УМВД по Тюменской области.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что неизвестный в среду взял заложников в отделении Сбербанка в Тюмени."В 9 часов 20 минут (7.20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт города Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства", - говорится в сообщении.По предварительным данным ведомства, в отделении банка находятся двое сотрудников. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы.
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РИА Новости
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захват отделения сбербанка в тюмени, сбербанк россии, тюмень, происшествия
Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке "опасный предмет"
09:46 07.07.2021 (обновлено: 09:47 07.07.2021)
Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке "опасный предмет" и потребовал деньги
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке "опасный предмет" и потребовал деньги, в отделении находятся два сотрудника банка, сообщается на сайте УМВД по Тюменской области.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что неизвестный в среду взял заложников в отделении Сбербанка
в Тюмени
.
"В 9 часов 20 минут (7.20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт города Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, в отделении банка находятся двое сотрудников. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы.