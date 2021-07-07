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Туризм
https://ria.ru/20210707/turisty-1740267774.html
Ростуризм попросил смягчить ограничения для туристов в Краснодарском крае
Ростуризм попросил смягчить ограничения для туристов в Краснодарском крае - РИА Новости, 07.07.2021
Ростуризм попросил смягчить ограничения для туристов в Краснодарском крае
Ростуризм отмечает продолжение отмены туристами бронирований отдыха в Краснодарском крае на август, надеется на ослабление правил заселения в отели региона,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:42
2021-07-07T14:44
туризм
коронавирус в россии
россия
зарина догузова
новости - туризм
здоровье - общество
татьяна голикова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
краснодарский край
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ростуризм отмечает продолжение отмены туристами бронирований отдыха в Краснодарском крае на август, надеется на ослабление правил заселения в отели региона, сообщила в среду журналистам глава ведомства Зарина Догузова."Отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, однако многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска - сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса", - сказала Догузова.Глава Ростуризма также отметила, что в ведомстве по-прежнему придерживается позиции, что необходимо предоставить туристам возможность приезжать на отдых в Краснодарский край, в том числе, и с отрицательным ПЦР-тестом. "С этой просьбой я уже обратилась к губернатору региона. Надеюсь на положительное решение", - добавила руководитель ведомства.Власти Краснодарского края ввели правила, согласно которым гостиницы с 1 июля должны принимать только туристов с отрицательным ПЦР-тестом или вакцинированных, а с 1 августа - только привитых. Позднее было сделано несколько послаблений - принимаются также туристы со справками о перенесенном коронавирусе, а для детей до 14 лет никаких медицинских документов по коронавирусу не нужно.Кроме того, как анонсировала 2 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова, невакцинированные россияне смогут привиться на Кубани по месту отдыха после 1 августа в течение трех дней, а люди с медицинским отводом от вакцинации смогут приехать с ПЦР-тестом, действительным в течение 72 часов. В секретариате вице-премьера уточнили, что такой же ПЦР-тест нужен будет непривитым россиянам для въезда в Краснодарский край. Власти региона сообщили, что соответствующие решения планируется принять на заседании краевого оперативного штаба 8 июля.
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коронавирус в россии, россия, зарина догузова, новости - туризм, здоровье - общество, татьяна голикова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), краснодарский край
Ростуризм попросил смягчить ограничения для туристов в Краснодарском крае
14:42 07.07.2021 (обновлено: 14:44 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Ростуризм попросил смягчить ограничения для туристов в Краснодарском крае

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ростуризм отмечает продолжение отмены туристами бронирований отдыха в Краснодарском крае на август, надеется на ослабление правил заселения в отели региона, сообщила в среду журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
"Отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, однако многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска - сложно, это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса", - сказала Догузова.
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Глава Ростуризма также отметила, что в ведомстве по-прежнему придерживается позиции, что необходимо предоставить туристам возможность приезжать на отдых в Краснодарский край, в том числе, и с отрицательным ПЦР-тестом. "С этой просьбой я уже обратилась к губернатору региона. Надеюсь на положительное решение", - добавила руководитель ведомства.
Власти Краснодарского края ввели правила, согласно которым гостиницы с 1 июля должны принимать только туристов с отрицательным ПЦР-тестом или вакцинированных, а с 1 августа - только привитых. Позднее было сделано несколько послаблений - принимаются также туристы со справками о перенесенном коронавирусе, а для детей до 14 лет никаких медицинских документов по коронавирусу не нужно.
Кроме того, как анонсировала 2 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова, невакцинированные россияне смогут привиться на Кубани по месту отдыха после 1 августа в течение трех дней, а люди с медицинским отводом от вакцинации смогут приехать с ПЦР-тестом, действительным в течение 72 часов. В секретариате вице-премьера уточнили, что такой же ПЦР-тест нужен будет непривитым россиянам для въезда в Краснодарский край. Власти региона сообщили, что соответствующие решения планируется принять на заседании краевого оперативного штаба 8 июля.
 
ТуризмКоронавирус в РоссииРоссияЗарина ДогузоваНовости - ТуризмЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Краснодарский край
 
 
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