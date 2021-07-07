Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/tsepovyaz-1740248424.html
Брата бывшей жены Цеповяза заподозрили в мошенничестве
Брата бывшей жены Цеповяза заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 07.07.2021
Брата бывшей жены Цеповяза заподозрили в мошенничестве
На Кубани возобновили расследование в отношении Ивана Стришнего, брата экс-супруги "цапка" Вячеслава Цеповяза Натальи, которого подозревают в мошенничестве при... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:19
2021-07-07T13:24
россия
вячеслав цеповяз
следственный комитет россии (ск рф)
кущевская
кущевский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153276/51/1532765113_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_2ef0f45f4d0110cdbb42eacac62b4d63.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На Кубани возобновили расследование в отношении Ивана Стришнего, брата экс-супруги "цапка" Вячеслава Цеповяза Натальи, которого подозревают в мошенничестве при покупке компании, рассказал РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, следователи проверяют покупку Стришним в 2008 году агропредприятия "Север Кубани" - тогда он приобрел компанию стоимостью 270 миллионов рублей всего за 10 тысяч рублей. Дело о мошенничестве было возбуждено в 2017 году."Расследование дела было возобновлено, экспертиза установила, что подписи на документах о продаже компании были подделаны", - сказал собеседник РИА Новости.Источник также рассказал подробности приобретения Стришним предприятия: пострадавшей по делу является пожилая жительница станицы Кущевской Екатерины Сехова. В 2007 году она якобы продала Стришнему 49% акций ООО "Сельскохозяйственная компания (СК) "Север Кубани" за 4,9 тысячи рублей, а позднее - оставшиеся 51% акций за 5,1 тысячи рублей. Владельцем стал Иван Стришний, а гендиректором - Андрей Цеповяз, брат Вячеслава Цеповяза.Сехова заявляла, что о сделке узнала уже впоследствии, а ее подписи были подделаны. Дело, возбужденное в 2017 году полицией Кущевского района, было передано по указанию Александра Бастрыкина в Следственный комитет и соединено с другими уголовными делами в отношении банды.Теперь в качестве подозреваемого значится сам Иван Стришний - именно его подписи стоят в документах о передаче предприятия.Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210619/tsapki-1737712690.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/tsepovyaz-1738467388.html
россия
кущевская
кущевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153276/51/1532765113_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a09894ae91ce1ff921b311885ad54fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вячеслав цеповяз, следственный комитет россии (ск рф), кущевская, кущевский район, происшествия
Брата бывшей жены Цеповяза заподозрили в мошенничестве
13:19 07.07.2021 (обновлено: 13:24 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДорожный указатель при въезде в станицу Кущевская Краснодарского края
Дорожный указатель при въезде в станицу Кущевская Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк

На Кубани брата экс-супруги Вячеслава Цеповяза Ивана Стришнего заподозрили в мошенничестве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На Кубани возобновили расследование в отношении Ивана Стришнего, брата экс-супруги "цапка" Вячеслава Цеповяза Натальи, которого подозревают в мошенничестве при покупке компании, рассказал РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, следователи проверяют покупку Стришним в 2008 году агропредприятия "Север Кубани" - тогда он приобрел компанию стоимостью 270 миллионов рублей всего за 10 тысяч рублей. Дело о мошенничестве было возбуждено в 2017 году.
Подсудимый Вячеслав Цеповяз в зале заседаний Краснодарского краевого суда - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 17:38
Источник: члены "банды Цапков" могут стать фигурантами еще одного дела
"Расследование дела было возобновлено, экспертиза установила, что подписи на документах о продаже компании были подделаны", - сказал собеседник РИА Новости.
Источник также рассказал подробности приобретения Стришним предприятия: пострадавшей по делу является пожилая жительница станицы Кущевской Екатерины Сехова. В 2007 году она якобы продала Стришнему 49% акций ООО "Сельскохозяйственная компания (СК) "Север Кубани" за 4,9 тысячи рублей, а позднее - оставшиеся 51% акций за 5,1 тысячи рублей. Владельцем стал Иван Стришний, а гендиректором - Андрей Цеповяз, брат Вячеслава Цеповяза.
Сехова заявляла, что о сделке узнала уже впоследствии, а ее подписи были подделаны. Дело, возбужденное в 2017 году полицией Кущевского района, было передано по указанию Александра Бастрыкина в Следственный комитет и соединено с другими уголовными делами в отношении банды.
Теперь в качестве подозреваемого значится сам Иван Стришний - именно его подписи стоят в документах о передаче предприятия.
Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.
На скамье подсудимых Вячеслав Цеповяз в ходе слушания по делу банды Цапковские в Краснодарском краевом суде. 8 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 16:58В России
Свидетель рассказал, как член банды Цапков скрывал деньги от семей жертв
 
РоссияВячеслав ЦеповязСледственный комитет России (СК РФ)КущевскаяКущевский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:42Голикова призвала регионы вводить ограничения по коронавирусу
16:41Москвич заявил, что ему воткнули шприц в спину из-за отказа дать мелочь
16:39На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей
16:39Голикова заявила о сохранении масочного режима во всей России
16:35Голикова оценила работу системы здравоохранения
16:29Голикова оценила меры по борьбе с коронавирусом в Москве
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
Лента новостейМолния