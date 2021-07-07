Брата бывшей жены Цеповяза заподозрили в мошенничестве
13:19 07.07.2021 (обновлено: 13:24 07.07.2021)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДорожный указатель при въезде в станицу Кущевская Краснодарского края
На Кубани брата экс-супруги Вячеслава Цеповяза Ивана Стришнего заподозрили в мошенничестве
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На Кубани возобновили расследование в отношении Ивана Стришнего, брата экс-супруги "цапка" Вячеслава Цеповяза Натальи, которого подозревают в мошенничестве при покупке компании, рассказал РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, следователи проверяют покупку Стришним в 2008 году агропредприятия "Север Кубани" - тогда он приобрел компанию стоимостью 270 миллионов рублей всего за 10 тысяч рублей. Дело о мошенничестве было возбуждено в 2017 году.
"Расследование дела было возобновлено, экспертиза установила, что подписи на документах о продаже компании были подделаны", - сказал собеседник РИА Новости.
Источник также рассказал подробности приобретения Стришним предприятия: пострадавшей по делу является пожилая жительница станицы Кущевской Екатерины Сехова. В 2007 году она якобы продала Стришнему 49% акций ООО "Сельскохозяйственная компания (СК) "Север Кубани" за 4,9 тысячи рублей, а позднее - оставшиеся 51% акций за 5,1 тысячи рублей. Владельцем стал Иван Стришний, а гендиректором - Андрей Цеповяз, брат Вячеслава Цеповяза.
Сехова заявляла, что о сделке узнала уже впоследствии, а ее подписи были подделаны. Дело, возбужденное в 2017 году полицией Кущевского района, было передано по указанию Александра Бастрыкина в Следственный комитет и соединено с другими уголовными делами в отношении банды.
Теперь в качестве подозреваемого значится сам Иван Стришний - именно его подписи стоят в документах о передаче предприятия.
Комментариями защиты РИА Новости пока не располагает.